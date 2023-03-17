Steam İlkbahar İndirimleri Nedir?

Steam İlkbahar İndirimleri, 16 Mart'ta başladı, 23 Mart'a kadar gerçekleşen bir etkinliktir. Bu indirimler sırasında, Steam platformundaki binlerce oyun büyük indirimlerle satışa sunulur. İndirimler genellikle %50'ye kadar çıkabilir ve bazı oyunlar %90'a kadar indirime girer.

Steam İlkbahar İndirimleri Nasıl Yararlanılır?

İndirimleri takip edin: Steam İlkbahar İndirimleri genellikle bir hafta sürer, bu nedenle indirimlerin başlangıcından sonuna kadar takip edin ve fırsatları kaçırmayın. İstek listenizi hazırlayın: İstek listenizdeki oyunları indirim sırasında daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Bu nedenle, indirimler başlamadan önce istek listenizi hazırlayın. Oyunları inceleyin: İndirimler sırasında, almayı düşündüğünüz oyunları inceleyin ve oyunların özelliklerini, sistem gereksinimlerini ve yorumlarını okuyun. Böylece, doğru kararı vererek paranızı boşa harcamamış olursunuz.

Forza Horizon 5 - Standard Edition

359,40 TL

Forza Horizon 5 - Deluxe Edition

479,40 TL

Forza Horizon 5 - Premium Edition

599,40 TL

21,90 TL

74,99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

119,99 TL

349,99 TL

EA SPORTS™ FIFA 23 Ultimate Edition

449,99 TL

87,25 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

179,60 TL

197,40TL

249,50 TL

Mount & Blade II: Bannerlord

279,99 TL

Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe

335,99 TL