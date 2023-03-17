Steam İlkbahar İndirimleri Nedir?
Steam İlkbahar İndirimleri, 16 Mart'ta başladı, 23 Mart'a kadar gerçekleşen bir etkinliktir. Bu indirimler sırasında, Steam platformundaki binlerce oyun büyük indirimlerle satışa sunulur. İndirimler genellikle %50'ye kadar çıkabilir ve bazı oyunlar %90'a kadar indirime girer.
Steam İlkbahar İndirimleri Nasıl Yararlanılır?
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İndirimleri takip edin: Steam İlkbahar İndirimleri genellikle bir hafta sürer, bu nedenle indirimlerin başlangıcından sonuna kadar takip edin ve fırsatları kaçırmayın.
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İstek listenizi hazırlayın: İstek listenizdeki oyunları indirim sırasında daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Bu nedenle, indirimler başlamadan önce istek listenizi hazırlayın.
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Oyunları inceleyin: İndirimler sırasında, almayı düşündüğünüz oyunları inceleyin ve oyunların özelliklerini, sistem gereksinimlerini ve yorumlarını okuyun. Böylece, doğru kararı vererek paranızı boşa harcamamış olursunuz.
Forza Horizon 5
Forza Horizon 5 - Standard Edition
359,40 TL
Forza Horizon 5 - Deluxe Edition
479,40 TL
Forza Horizon 5 - Premium Edition
599,40 TL
Sid Meier's Civilization VI
21,90 TL
The Witcher 3
74,99 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
119,99 TL
EA SPORTS™ FIFA 23
349,99 TL
EA SPORTS™ FIFA 23 Ultimate Edition
449,99 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
87,25 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
179,60 TL
God of War
197,40TL
Cyberpunk 2077
249,50 TL
Mount & Blade II: Bannerlord
279,99 TL
Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe
335,99 TL