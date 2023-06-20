Steam Haftanın En Çok Satanlarını Açıkladı Steam'in en çok satanlar listesi, geçtiğimiz haftanın popüler oyunlarını gözler önüne seriyor. Listede liderlik koltuğuna oturan BattleBit Remastered, oyun severlerin en çok tercih ettiği oyun oldu. İşte haftanın en çok satan oyunları...

"Steam, dünya çapında milyonlarca oyuncuya hizmet veren devasa bir dijital oyun platformu. Her hafta yüzlerce yeni oyunun yer aldığı bu platformda hangi oyunların en çok satıldığını merak ediyorsanız, işte size yanıt: SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu BattleBit Remastered oldu.

FPS türündeki bu çok oyunculu oyun, Battlefield oyunlarına benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor ve oyun severler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Ancak listeye baktığımızda sadece BattleBit Remastered'ın değil, birçok kaliteli oyunun da yer aldığını görüyoruz. Call of Duty: Modern Warfare II, F1 23, Cyberpunk 2077, Starfield, Street Fighter 6, Forza Horizon 5, Dead by Daylight, Marvel’s Spider-Man Remastered ve Grand Theft Auto V gibi yapımlar da geçtiğimiz hafta boyunca oyuncular tarafından sıklıkla tercih edilen oyunlar arasında yer alıyor.

Bu liste, oyun dünyasında hangi tür ve temaların öne çıktığını görmemiz açısından oldukça önemli. FPS, yarış, aksiyon ve RPG türlerinin hâkim olduğu bu listede, son dönemin en popüler oyunlarını görebiliriz. Oyun severlerin tercihleri ve satış rakamları bir sonraki hafta hangi oyunların bu listeye gireceğini belirleyecek. Ancak şimdilik BattleBit Remastered, tahtını korumayı başarıyor.