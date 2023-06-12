Asus'un ROG Ally'si, yüksek çözünürlüklü bir ekran ve güçlü bir yonga seti sunuyor. Diğer yandan, Steam Deck dokunmatik ekran ve geniş depolama seçenekleriyle öne çıkıyor. Ancak her iki cihazın da artıları ve eksileri var.

Ekran ve Tasarım: ROG Ally, 7 inç IPS LCD ekranıyla 1920x1080 FHD çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu ekranın parlaklığı 500 nit'e kadar çıkabiliyor ve Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Steam Deck'in ekranı ise 7 inç boyutunda ve 1280 x 800 çözünürlük sunuyor. Tasarım tarafında ROG Ally, alüminyum bir kasa ve 608 gram ağırlıkla geliyor. Öte yandan Steam Deck, deri ve sert plastik karışımı bir kasaya sahip ve 669 gram ağırlığında.

Performans ve Donanım: ROG Ally, gücünü AMD'nin Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme yonga setlerinden alıyor. Deck ise AMD'nin Zen 2 CPU ve RDNA 2 GPU'su ile donatılmış durumda. Her iki cihaz da 16 GB LPDDR5 RAM ile geliyor. Farklı olarak, ROG Ally 256/512 GB M.2 SSD depolama seçeneklerine sahipken, Steam Deck kullanıcılara 64 GB eMMC, 256 GB NVMe SSD ve 512 GB NVMe SSD depolama seçenekleri sunuyor.

Pil Ömrü ve İşletim Sistemi: Asus, ROG Ally için 15W performans modunda AAA oyunlarda iki saate kadar pil ömrü vaat ederken, Valve, Steam Deck’in sekiz saate kadar dayanabileceğini belirtiyor. Ancak, gerçek dünya testleri, pil ömrünün oynanan oyunlara bağlı olarak iki ila altı saat arasında değişebileceğini gösteriyor. ROG Ally Windows 11 tabanlıdır ve PC'de bulunan tüm oyunları oynatabilir, Steam Deck ise Linux tabanlı bir işletim sistemi olan SteamOS ile çalışır.

Fiyatlandırma: ROG Ally'nin fiyatı, Ryzen Z1 ve Z1 Extreme versiyonlarına bağlı olarak değişiyor. Ryzen Z1 için başlangıç fiyatı 600 dolar, Z1 Extreme için ise 699 dolar. Steam Deck'in fiyatlandırması ise depolama seçeneklerine bağlı olarak değişiyor. 64 GB eMMC versiyonu 399 dolar, 256 GB NVMe SSD versiyonu 529 dolar ve 512 GB NVMe SSD versiyonu 649 dolardan satışa sunuluyor.

ROG Ally ve Steam Deck, hem özellikler hem de fiyat bakımından birbirleriyle karşılaştırıldığında farklı avantajlar sunuyor. Her iki cihazın da kendi güçlü yönleri ve zayıf noktaları var, bu nedenle hangi cihazın sizin için daha uygun olduğuna karar vermek tamamen kişisel tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı.