Sterilizasyon Nedir?

Bir ülkenin merkez bankaları tarafından, farklı sebepler ile oluşan para arzındaki artışları dengelemek için açık piyasa işlemleri yapılır. Bu tür açık piyasa işlemleri de sterilizasyon olarak adlandırılır.

Bir ülkede cari açık ya da cari fazlalık durumunun para arzındaki değişiklikler aracılığı ile olumsuz etkilerini engellemek için sterilizasyon kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, gerek olandan fazla gelen dövizin Türk lirası üzerinde bir baskı oluşturmasını engellemek için bu politikaya başvurur. Sterilizasyon yöntemleri kullanılarak Türk lirasının üzerindeki döviz baskısından kurtulması hedeflenir. Merkez bankaları dövize yapılan müdahalelerin para arzındaki etkisinin yönünü değiştirmeyi amaçlar. Bu çevirme işlemi kısa zaman dilimleri içinde ya da eş zamanlı olarak gerçekleştiğinde müdahale sterilizasyona uğramış olur.

Uygulanan Sterilizasyon Yöntemleri

-Para piyasalarında azalmış olan Türk Lirası likiditesinin eski oranına kavuşması için haftalık olarak tahvil repo ihalesi yapılır. Bu durum Türk Lirası karşılığında bono ya da tahvil alınması anlamına gelir.

-Türk lirasının döviz bollaştığı zaman değerlenmesini engellemek için zorunlu olan karşılık oranları arttırılır.

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