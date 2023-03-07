Uzmanlar yetersiz planlama ve güvenlik tedbirlerinin şirketlere zarar vereceğini açıkladı. Start-upları hedef alan en tipik siber güvenlik tehditleri ve bunların nasıl önlenebileceğine dair ipuçlarını paylaştı.

Bir start-up olarak, işiniz dahilinde uğraşacağınız çok şey olduğu kesin… Dikkatinizi işinizi planlamak, pazarlama stratejinizi geliştirmek, ek yatırımlar elde etmek gibi konular üzerinde yoğunlaştırıyor olmanız ise çok normal. Ancak tüm bu yoğunluk içerisinde siber güvenlik, sıklıkla göz ardı edilen bir konuya dönüşebiliyor. Oysa siber güvenlik, her işletme için olduğu gibi, genellikle siber suçlular tarafından eşi bulunmaz bir hedef olarak görülen start-uplar için de büyük önem taşıyor.

Start-uplar için siber güvenlik neden önemli?

Siber güvenlik, ağları, sistemleri ve programları dijital saldırılardan koruma sürecinin tamamını kapsıyor. Kötü amaçlı siber saldırılar, şirketlerde önemli finans ve itibar kaybına, yasal problemlere, hatta işinizin başarısız olmasına kadar önemli sonuçlara yol açabiliyor. Start-uplar, kendilerini siber saldırılardan korumak için gerekli bütçe ve kaynak ayırmadıklarından, siber suçlular tarafından cazip hedefler olarak görülüyorlar. Kaspersky uzmanları, start-upların şirketlerini ihmallerinin korkutucu sonuçlar doğuracağından, siber güvenlik konusunu ciddiye alması gerektiğini belirtiyor.

Start-upları hedef alan yaygın siber güvenlik tehditleri

Kaspersky uzmanları start-up’ların, verilerini korumak için gerekli önlemleri almaması durumunda, çeşitli sonuçlarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Özellikle savunmasız start-upların siber tehditlerin farkına vararak, gerekli adımları atmalarının önemini vurguluyor. Start-uplara yönelik yaygın siber güvenlik tehditlerinin ise kimlik avı saldırıları, verilere zarar verebilecek veya verileri çalabilecek kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve yabancı bir kaynaktan gelen diğer tehditler olarak olduğunu ve bu siber saldırıların start-uplar üzerindeki sonuçlarının son derece yıkıcı olabileceğini belirtiyor.

Yaşanan saldırı veya veri kayıpları sonucunda müşterin bilgileri, finansal kayıtları veya ticari sırları gibi hassas verilerin çalınabileceği konusunda uyarı yapan uzmanlar bunun itibar ve güven kaybına da yol açacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Veri ihlalleri, kesinti veya fidye ödemeleri nedeniyle finansal kayıpların da yaşayabileceğini belirtiyor

Doğru Siber Güvenlik Yazılımı Nasıl Seçilir?

Kaspersky uzmanları Start-up’lara siber güvenlik yazılımını seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı: “Araştırmanızı iyi yapmak ve girişiminiz için uygun çözüme yatırım yapmak, hem şirketinizin siber saldırılara karşı güvende olduğundan, hem de paranızı boşa harcamadığınızdan emin olmanızı sağlayacaktır. Araştırma yaparken, yazılımın maliyeti ve özellikleri, kullanım kolaylığı ve sağladığı destek gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Maliyet için, bütçenize uygun bir çözüm bulduğunuzdan emin olmalısınız. Bütçelemeye yönelik en mantıklı yaklaşım, risklerin neler olduğunu dikkate alan; en iyi performansı, en uygun maliyetle sunan bir yazılım için gerekli miktarın ayrılması olacaktır. Özellikleri göz önünde bulundururken, söz konusu sektörün gereksinimlerine uygun, şirketinizle en alakalı ve en fazla zarara neden olma potansiyeline sahip tehditleri hedef alan bir çözüm seçtiğinizden emin olmalısınız. Olası risklerin tamamını kendi başınıza saptamanın neredeyse imkansız bir iş olduğunu söyleyebiliriz, bu nedenle sektörünüz için tehdit raporlarını incelemenizi ve tipik saldırı vektörlerini analiz etmenizi öneriyoruz. Ve son olarak, seçtiğiniz çözümün kullanıcı dostu ve çalışanlarınız için kurulumunun kolay olup olmadığını iyi araştırmalısınız. İhtiyaç duyulduğunda mükemmel müşteri desteği sunan bir siber güvenlik yazılımına yatırım yapmak hem şirketiniz hem de çalışanlarınız için çok önemlidir.”

Siber tehditlere karşı güvenli bir şirket stratejisi nasıl oluşturulur?

Kaspersky uzmanları, tüm tehditlerden kaçınmak için, genç girişimlere siber güvenlik stratejisi konusunda ipuçlarını paylaştı:

Güvenlik farkındalığı eğitimi: Ekibinize siber güvenlik hakkında bilgi vermek, çalışanların bunun önemini ve verilerini nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Şirket yönergeleri geliştirerek güçlü güvenlik politikaları oluşturmak ve uygulamak, çalışanların gerekli önemler dahilinde çalışmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Buna, çalışanlarınız için bir siber güvenlik kılavuzu oluşturarak başlayabilirsiniz, böylece herkes ne yapılacağı konusunda aynı bilgilere sahip olacaktır. Bunu kendi start-upınızda nasıl oluşturacağınıza dair bir fikir edinmek istiyorsanız bu örnekten yararlanabilirsiniz.

Ekibinize siber güvenlik hakkında bilgi vermek, çalışanların bunun önemini ve verilerini nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Şirket yönergeleri geliştirerek güçlü güvenlik politikaları oluşturmak ve uygulamak, çalışanların gerekli önemler dahilinde çalışmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Buna, çalışanlarınız için bir siber güvenlik kılavuzu oluşturarak başlayabilirsiniz, böylece herkes ne yapılacağı konusunda aynı bilgilere sahip olacaktır. Bunu kendi start-upınızda nasıl oluşturacağınıza dair bir fikir edinmek istiyorsanız bu örnekten yararlanabilirsiniz. Erişim kontrolü: Erişim kontrolü şirketinizin hassas verileri ve sistemlerine erişimini izlemeniz ve sınırlamanızdır. Belirli bir çalışanın şirketin hassas verilerine ne ölçüde erişebildiğini açıkça tanımlamak şirketiniz ve ekip arkadaşlarınız için verimli olacaktır. Bir çalışan, yalnızca görevlerini yerine getirmek için yeterli olacak şekilde, minimum erişim haklarına sahip olmalıdır. Yalnızca yetkili kullanıcılar hassas verilere erişim hakkı vermeniz şirketinizin güvenliği için önemlidir.

Erişim kontrolü şirketinizin hassas verileri ve sistemlerine erişimini izlemeniz ve sınırlamanızdır. Belirli bir çalışanın şirketin hassas verilerine ne ölçüde erişebildiğini açıkça tanımlamak şirketiniz ve ekip arkadaşlarınız için verimli olacaktır. Bir çalışan, yalnızca görevlerini yerine getirmek için yeterli olacak şekilde, minimum erişim haklarına sahip olmalıdır. Yalnızca yetkili kullanıcılar hassas verilere erişim hakkı vermeniz şirketinizin güvenliği için önemlidir. Ağ güvenliği: Güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları ve saldırı tespit sistemleri gibi ağ güvenliği çözümleri, verileri ve sistemleri kötü amaçlı saldırılardan korur. Cihazları kötü amaçlı yazılımlardan, fidye yazılımlarından ve diğer siber güvenlik tehditlerinden korumak için virüsten koruma yazılımı yüklemeyi önceliklendirin. Bir şifre yöneticisi kullanarak, hassas verileriniz için karmaşık şifreler oluşturabilir ve saklayabilirsiniz; Böylece, veri ihlallerine karşı şirketinizi donanımlı ve hazır hale getirebilirsiniz.

Güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları ve saldırı tespit sistemleri gibi ağ güvenliği çözümleri, verileri ve sistemleri kötü amaçlı saldırılardan korur. Cihazları kötü amaçlı yazılımlardan, fidye yazılımlarından ve diğer siber güvenlik tehditlerinden korumak için virüsten koruma yazılımı yüklemeyi önceliklendirin. Bir şifre yöneticisi kullanarak, hassas verileriniz için karmaşık şifreler oluşturabilir ve saklayabilirsiniz; Böylece, veri ihlallerine karşı şirketinizi donanımlı ve hazır hale getirebilirsiniz. Yedekleme ve kurtarma planları: Ne yazık ki, en iyi çabalara rağmen, siber güvenlik olayları her şirketin karşılaşması mümkün tehditler arasında Yedekleme ve kurtarma planları, şirketin bir saldırı veya veri kaybının ardından hızlıca aksiyon almasını sağlar. Bir saldırıyı veya veri kaybını tespit etmek ve mümkün olan en kısa sürede doğru eylemleri gerçekleştirmek, yaşanacak en az zararla bu saldırıdan çıkmanızı sağlayacaktır. Kullanıcı etkinliğini izlemek ve analiz etmek, şirketlerin şüpheli etkinlikleri daha hızlı tespit etmesini ve bunlara en efektif şekilde yanıt vermesini sağlayabilir. Ayrıca, bir veri yedekleme planı oluşturmak, yaşanacak bir saldırı durumunda verilerinizin güvende olduğundan emin olmanızı sağlar.

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