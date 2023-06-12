Oyuna dair bir dizi yeni paylaşımın ardından, Starfield'ın merak uyandıran detayları ilk kez ortaya çıktı. Oyunun ilk oynanış videosu, oyunun devasa boyutunu ve heyecan verici detaylarını gözler önüne serdi.

Ön siparişi Steam üzerinde 899 TL'den sunulan oyun, 6 Eylül'de piyasaya sürülecek. Ayrıca oyun, özel olarak tasarlanmış 80 dolarlık bir Xbox kontrolcüsü ve 125 dolarlık bir Xbox kablosuz kulaklık ile birlikte tanıtıldı.

Oyun, Xbox Series X ve Series S'te sadece 30 fps'de çalışacak. Bethesda, bu durumu "Oyunu 30 fps'ye kilitliyoruz çünkü görsel yapıya sadık kalmak ve grafiklerden ödün vermek istemiyoruz" şeklinde açıkladı. Ancak bu durum, birçok oyuncuyu memnun etmedi ve şu anda 60 fps'lik performans modunu talep eden çok sayıda kişi bulunuyor.

Bethesda tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Starfield, "The Elder Scrolls V: Skyrim ve Fallout 4’ün ödüllü geliştiricileri Bethesda Game Studios’un 25 yılın ardından oluşturduğu ilk yeni evren." 2330 yılında geçen oyun, oyuncuların galaksideki nadir eserleri aramaya giden son uzay kaşifi grubu olan Constellation'a katılmasını ve uzayın muazzam enginliğinde seyahat etmesini sağlıyor.

Oyunda karakterinizin görünümünü özelleştirme, 1000'den fazla gezegeni keşfetme, tehlikeli üsleri araştırma, yeni karakterlerle tanışma ve geminizi özelleştirme ve komuta etme gibi bir dizi özellik bulunuyor. Özenle hazırlanmış çatışma sistemi, her türlü durumla başa çıkmanıza olanak sağlıyor ve yerçekimsiz ortamlar, oyunculara benzersiz bir hareket özgürlüğü sunuyor.

Starfield, eşi görülmemiş bir özgürlükle keşfe çıkma ve insanlığın en büyük gizemine cevap arama olanakları sunan devasa bir oyun olma vaadiyle oyuncuları bekliyor.