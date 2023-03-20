Respawn Entertainment, EA ve Lucasfilm Games; 28 Nisan'da PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için yayınlanacak olan Star Wars Jedi: Survivor’ın (SWJS) yeni hikaye ayrıntılarının üzerindeki perdeyi kaldırdı. Stig Asmussen liderliğindeki Respawn tarafından geliştirilen Jedi destanının yeni bölümü Survivor, bizleri, galaksinin geleceğe dair umutlarını omuzlarında taşıyan, daha güçlü ve deneyimli bir Cal Kestis (Cameron Monaghan) ile buluşturuyor.

Star Wars Jedi: Fallen Order'daki olaylardan beş yıl sonrasını konu alan SWJS’nin yayınlanan yeni fragmanında Cal, Mantis Mürettebatı ile bir araya gelirken; Cere Junda (Debra Wilson), Greez Dritus (Daniel Roebuck), Merrin (Tina Ivlev) ve yeni ¨paralı asker¨ Bode Akuna (Noshir Dalal) ile karşılaşıyoruz. İmparatorluğun gölgesinde kaderiyle yüzleşmek isteyen Cal’ın bu arayışı, onu ve arkadaşlarını ¨Bedlam Raiders¨ın evi olan Koboh da dahil olmak üzere Star Wars evrenindeki yeni gezegenlere ve tanıdık sınırlara sürükleyecek.

28 Nisan’da tüm yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak olan SWJS, yeni neslin tüm avantajlarından yararlanacak ve tam anlamıyla sinematik bir ¨Jedi deneyimi¨ sunacak.

Güç sizinle olsun!

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