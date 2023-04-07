Londra’da gerçekleşen ‘Star Wars Celebrations’da filmin oyuncuları Phoebe Waller-Bridge ve Mads Mikkelsen ile yönetmen James Mangold’un katılımıyla gösterilen fragman büyük heyecan yarattı. Harrison Ford’un efsanevi arkeolog Indiana Jones’a yeniden hayat verdiği ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’, 30 Haziran’da vizyona girecek.

Londra’da düzenlenen ‘Star Wars Celebrations’ etkinliğinde büyük bir sürpriz yaşandı. ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’ filminin yıldızları, yönetmeni ve yapımcıları, serinin hayranlarını yepyeni fragmanı ve resmi afişi paylaşarak şaşırttı. Oyuncular Phoebe Waller-Bridge ve Mads Mikkelsen ile yönetmen / senarist James Mangold ve yapımcı Kathleen Kennedy’nin katıldığı etkinlikte, Harrison Ford da ilettiği mesaj ile heyecanla beklenen serinin son filmine dair yeni detayları paylaştı.

Efsanevi oyuncu Ford’un son Indiana Jones macerası olacak film, 18 Mayıs’ta Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve 30 Haziran’da ise sinemalarda gösterime girecek.

Lucasfilm imzalı ‘Indiana Jones ve Kader Kadranı’nda Harrison Ford efsanevi kahraman arkeolog olarak soluksuz bir serüvene atılacak. Filmde Ford’a Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore ve Mads Mikkelsen eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise James Mangold oturuyor.

TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN

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