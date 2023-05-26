“Bitcoin, hafta sonu öncesi son işlem gününe 26.400$’ dan alıcı bularak başladı ve son günlerdeki dar bant hareketini sürdürmeye devam ediyor. Bununla birlikte Ethereum da benzer şekilde oldukça düşük hacimli ve dar bir bantta 1.810$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu hacimsizlik genel olarak dünya piyasalarına da yansıyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak gelişmeleri değerlendirdi.

Hacimsizlik stablecoinlere de yansımış durumda. Nitekim stablecoinlerin kripto para piyasasındaki hacmi üst üste 14 aydır düşüş gösteriyor. 2021 yılının Eylül ayından bu yana en düşük rakama gelen stable coinlerin piyasa değeri 130 milyar dolar seviyelerine gelmiş durumda. Dolayısıyla kripto para piyasasındaki durgunluğun önemli sebeplerinden birisi de elbette bu durum. Çünkü dijital varlıklardan çekilen bu sermayeler sistemden çıkmış oluyor ve yeni kripto para alımları gerçekleşmiyor.

Stablecoin piyasasındaki hacim düşüşünün sebebi ise elbette merkez bankaları. Bir yılı aşkın süredir faiz artıran ve kredi koşullarını sıkılaştıran merkez bankaları paraya ulaşmayı da ulaşmanın maliyetini de zorlaştırıyor. Bu durgunluğun neden faiz artırımlarından oldukça sonra gerçekleştiği sorusunun cevabı ise paranın aktarım mekanizmasından kaynaklanıyor. Elbette finans sisteminde daha hızlı gerçekleşse de faiz artıran bir merkez bankasının aldığı kararın ortalama olarak reel piyasaya etki ediş süresi 6 ay ila 9 ayı bulabiliyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz rekor yüksek faiz düzeylerinde piyasada paraya erişmek zor olacak ve yatırımlar daha düşük hacimlerle gerçekleşecek. Bu yüzden kısa ve orta vadede beklentiler iyileşmeden yüksek hacimli alım emirlerine ulaşmak zor gözüküyor.

Öte yandan ABD’de hala gündemin 1 numaralı maddesi konumunda bulunan borç tavanı anlaşmazlığı belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik de piyasaların üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ancak daha önce ABD tarihinde 64 kez borç tavanı anlaşmazlığı yaşandı ve bunların hepsi çözüldü. Dolayısıyla şu an yaşanan sorunun da anlaşmayla sonuçlanacağını düşünüyoruz ancak sürecin uzaması elbette zarar veriyor. Borç tavanı krizinin sonuçlanması ve 1 Haziran itibariyle Hong Kong’un ülkeyi kripto para faaliyetine açması ve başlamasıyla olumlu hava geri gelebilir. Bu 2 gelişme kısa vadede takip edilmeli.

Bugün itibariyle kripto para piyasasının toplam değeri 1,11 trilyon dolar civarında seyrederken hacimler 27 milyar dolar düzeyinde. Bunun önemli bir kısmı son dönemde piyasaya sürülen meme tokenler olarak gerçekleşiyor. Günün en çok yükselenleri ise NMR, TVK, RAD ve BETA olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Uzun süre yükselen kanalda hareketlilik gösteren Bitcoin, kanalın alt bandını kırdıktan sonra alçalan kanal oluşturarak bu sabah saatlerinde 26.420$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Oldukça kritik destek bandı olan 26.762$-26.400$ bandının altına dün sarkmış olsa da hızlı toparlanmaların ardından tekrar destek bölgesinin içerisinde olması şimdilik pozitif. Olası aşağı yönlü bir harekette 26.400$ seviyesi destek olarak çalışmazsa ilk olarak 25.810$ ardından da 25.240$ seviyelerine kadar sert geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

26.400$ üzerinde günlük kapanış yapması halinde ise ilk direnç olarak alçalan kanalın orta bandına da denk gelen 26.762$ seviyesi karşılanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde 27.470$, ardından da 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 27.695$ seviyelerinin direnç olarak karşılanması beklenebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ



Ethereum, yükselen trendde hareketliliğine devam ederken 1 Mayıs’tan bu yana Bitcoin karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Stake edilen Ethereum sayısındaki artış ise satış baskısına engel olurken, Ethereum bu sabah saatlerinde 1.810$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Güne yeşil mum ile başlayan Ethereum için yukarı yönlü hareketliliğin devamında 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.853$ ve fib seviyesi olan 1.860$ seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak karşılanabilir. Bu seviyelerin aşılması ilk olarak 1.885$ ardından da 1.913$ seviyelerinin karşılanmasına neden olabilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 1.794$ ilk destek seviyesi iken bu seviyenin kırılması halinde sırasıyla 1.763$ ardından da 1.712$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.