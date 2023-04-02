Moskova - Rusya İçişleri Bakanlığı, St. Petersburg şehrinde bir kafede meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis yetkilileri, patlamanın patlayıcı bir cihazla gerçekleştirildiğini ifade etti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden kişinin, "Vladlen Tatarskiy" takma isimle tanınan Rus blogger Maksim Fomin olduğu belirtildi. Fomin, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini destekleyen görüntüler üretmesiyle biliniyor.

Kaynak:AA