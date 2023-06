St Antuan Kilisesi nerede? Sent Antuan Katolik Kilisesi pazar günleri açık mı? İstanbul St Antuan Kilisesi giriş ücreti ne kadar? St Antuan Kilisesi ayin saatleri ne zaman? Saint Antuan Kilisesi adresi ne? İstanbul'un en çok ziyaret edilen kiliselerinden olan St Antuan Katolik Kilisesi yol tarifi:

St Antuan Kilisesi | Sent Antuan Katolik Kilisesi

Yabancı kaynaklarda St. Antoine Church, Church of Saint-Antoine, Church of Saint Anthony of Padua veya St Anthony of Padua isimleri ile bilinen Saint Antuan Kilisesi (Aziz Antuan Katolik Kilisesi), İstanbul'daki en büyük katolik kilisesidir. Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yer aldığı için konumu çok bilinen bir kilisedir. Özellikle Noel zamanı büyük noel ağacı ile meşhurdur.

Orijinal kilise 1725 yılında İstanbul'daki İtalyan cemaati tarafından inşa edilmiştir. Ancak daha sonra yıkılmış ve yerine aynı yerde şu anki mevcut kilise 1912 yılında yapılmıştır. Kilise İtalyan mimar Giulio Mongeri ve Eduardo de Nari tarafından tasarlandı. Nişantaşı'ndaki Maçka Palas, İstanbul Karaköy'deki Karaköy Palas, Osmanlı Bankası binaları (Ankara ve İzmir), Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası binalarının da mimarı Giulio Mongeri'dir.

Kilise ile birlikte inşa edilen altı katlı St. Antoine Apartmanları, İstiklal Caddesi'ndeki ilk betonarme yapılardır. Kilise ve apartmanlar yapıldığında İstanbul bu kadar gelişmemişti. İstanbul büyüyüp ziyaret için popüler bir yer haline geldikçe, kiliseyi çevreleyen modern tesisler büyüdüler. Ana caddeden geri kalan kilise, biraz ileride İstiklal Caddesi'ndeki hareketli bir caddenin yanında oldukça sakin ve dingin bir atmosfere sahip.

Aziz Antuan kimdir? St Antuan Kilisesi kime ait?

İstanbul'daki Aziz Antuan (Anthony) Kilisesi hakkında bilgi vermeye kilisenin adı ile başlayalım. Aziz Antuan veya St Antuan kimdir diye merak ediliyor. Aziz Anthony, 1231'de ölen Portekiz kökenli bir Katolik rahipti. O, Assisi'li Aziz Francis'in en önemli öğrencisiydi. Kilise onun onuruna inşa edildi. St Antuan Kilisesi'ni 2003 yılında Papa XXIII. John ziyareti etti. Papa ayinlere öncülük ettiği için şimdi gittiğinizde kilisenin verandasında Papa XXIII. John'un bir heykelini görebilirsiniz.

St Antuan Kilisesi nerede?

Taksim'in tam ortasında, İstiklal Caddesi üzerinde yer alıyor. Kilise uzun caddenin yaklaşık olarak ortasındadır ve aşağı inerken sol tarafta yer alıyor. Kilisenin kendisini görebilmek için kapısından geçmeniz gerekiyor.

Sent Antuan Katolik Kilisesi adresi ve ulaşım bilgileri

Kilisenin adresi kısaca şöyle: İstiklal Cd. No:171, 34433 Beyoğlu/İstanbul.

St Antuan Kilisesi nasıl gidilir? Saint Antuan Kilisesi yol tarifi

Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeki bu kiliseye gelmek isteyenler için bir kaç ulaşım yöntemi söyleyelim: Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bahçelievler tarafından geliyorsanız en kolay yol metrobüs ile gelmektir. Herhangi bir metrobüs istasyonuna ulaştığınızda buradan metrobüse binerek Mecidiyeköy durağında inin. Mecidiyeköy'de Yenikapı-Hacıosman metrosu ile Taksim durağında indiğinizde İstiklal Caddesi çok yakınınızda kalacaktır.

Anadolu Yakası'ndan gelenler için hedefiniz Yenikapı-Hacıosman metrosu olmalıdır. Bu metro hattına

Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile gelip Zincirlikuyu'da inerek,

Üsküdar'dan Marmaray'a binip Yenikapı durağında inerek,

Ümraniye'den 522 numaralı otobüs ile gelirseniz Köprülü Kavşak durağında inerek,

Kartal, Pendik, Tuzla tarafından ise 500T'ye binerek 4.Levent durağında inerek

erişebilirsiniz. Yenikapı-Hacıosman metrosuna binip Taksim durağında inmeniz yeterli.

St Antuan Kilisesi ayin saatleri

Hafta içi 08:00 - 19:30, Pazar günü ise 09:00 - 19:30 arasında açık olan kilisenin ayin saatleri de şöyle:

Saint Antuan Kilisesi Pazar Ayin Saatleri

10:00 English (İngilizce)

11:30 Italiano (İtalyanca)

11:30 Po Polsku (Kościół dolny) (Lehçe)

19:00 Türkçe

Pazartesi St Antuan Kilisesi ayin saatleri

08:00 English (İngilizce)

St Antuan Kilisesi Salı ayin saatleri

08:00 English

11:30 Türkçe İlahiler ve org eşliğinde

19:00 Türkçe

Çarşamba Perşembe Cuma Ayin Saatleri

08:00 English

19:00 Türkçe

Cumartesi Ayin saatleri

08:00 English

19:00 English-Italiano

St Antuan Kilisesi giriş ücreti

Peki kiliseyi ziyaret etmek ücretli mi? Hayır, St Antuan Kilisesi giriş ücreti yoktur, ancak bağışlar her zaman kabul edilir.