SSK ve Bağ Kur emeklilerine müjdeli haber geldi! Bayram ikramiyelerine beklenmedik bir zam yapıldı. Bu zam emeklilerin yüzünü güldürürken, emeklilerin alacakları maaş tutarlarında da artış yaşanacak.

SSK ve Bağ Kur Emeklilerine Bayram İkramiyesi

SSK ve Bağ Kur emeklilerine müjde! Bayram ikramiyeleri ikiye katlanacak. Bildiğiniz gibi, SSK ve Bağ Kur emeklileri her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi almaktadır. Bu yıl yapılan zam ile birlikte, emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi de arttı.

Bayram ikramiyesi, emeklilerin maaşlarına ek olarak alacakları bir ödemedir. Bu ödeme, emeklilerin bayram döneminde kendileri ve aileleri için harcamalarını kolaylaştırmak amacıyla verilmektedir.

Seçimde yarışacak iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurban Bayramı'ndaki 8 bin 500 liralık ikramiyenize ilave olarak bu Ramazan Bayramı'na ilişkin 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatırılacaktır" dedi.

2018 yılında hayata geçirilen emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yılda yüzde 100 artarak mevcut ikramiye tutarını 2 bin liraya yükseltti. Ankara'daki son iddiaya göre AK Parti'nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak.

Zam Oranları

Yapılan zam oranlarına göre, SSK ve Bağ Kur emeklilerine ödenecek bayram ikramiyesi tutarları artmıştır. Zam oranlarına göre, emeklilerin alacakları bayram ikramiyesi tutarları şu şekildedir:

2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 bin lira olarak belirlendi ve Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da aynı tutar ödenecek. Bu da emeklilere verilen ikramiyenin artırıldığı anlamına geliyor.

Yapılması beklenen zam ile birlikte, emeklilerin bayram ikramiyesi tutarlarına 3.000 TL ila 4.000 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.

Bu zam ile birlikte, SSK ve Bağ Kur emeklileri bir nebze olsun rahatlamıştır. Emeklilerin bayram dönemi harcamaları için alacakları bu ödeme, onların maddi açıdan biraz olsun rahatlamasını sağlayacaktır.

Unutmayın: Emeklilerimiz, ülkemizin en değerli varlıklarıdır. Onların yaşam standartlarını yükseltmek, hepimizin görevidir.