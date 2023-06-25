Temmuz ayı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında gerçekleşecek artış, 6 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte refah payını da içerecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız.” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde beklenen müjdeyi vererek, Memur ve emekli maaş zammının temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini, en düşük emekli maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

Seyyanen Artışta Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?

SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar 6 aylık enflasyon ile enflasyon farkına ek olarak refah payı artışını da maaşlarında görecekler. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. Bu bağlamda, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 seviyesinde kaldı. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.