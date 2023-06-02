SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu), Bağkur (Bağımsız Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu) ve Emekli Sandığı gibi Türkiye’de emekli olan vatandaşların kullandığı sistemlerin temmuz 2023 emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Bu takvim, emekli olan vatandaşların merakla beklediği bir konu ve emeklilik hayatlarını planlamak için oldukça önemli bir faktördür.

2023 yılında Kurban Bayramı'nın ilk günü Haziran ayının sonuna denk gelmektedir. Geçmiş dini bayramlarda emekli maaşı ödemeleri bayram tarihine göre öne çekilmekteydi.

Emekli maaşı ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yatırılmaktadır. Geçtiğimiz Ramazan Bayramında emekli maaşı ödemeleri 1 hafta önceden hesaplara aktarılmıştır.

SSK Emekli Maaş ve Zam Takvimi

SSK sistemi kapsamında emekli olan vatandaşlar, 2023 Temmuz ayına ait maaşlarını tahsis numarasına göre alacaklar. Bu maaşlara, %15,21 oranında bir zam yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağkur Emekli Maaş ve Zam Takvimi

Bağkur sistemi kapsamında emekli olan vatandaşlar da 2023 Temmuz ayına ait maaşlarını aşağıdaki tarihlerde alacaklar. Bu maaşlara, %15,21 oranında bir zam yapılacak.

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli Sandığı Emekli Maaş ve Zam Takvimi

Emekli Sandığı sistemi kapsamında emekli olan vatandaşlar, 2023 Temmuz ayına ait maaşlarını 3 Ağustos 2023 tarihinde alacaklar. Bu maaşlara, %6,5 oranında bir zam yapılacak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK!

Kurban Bayramı dolayısıyla SSK, Bağ-Kur emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye olarak 2.000 TL ödenmişti. Bu Kurban Bayramı'nda yeni bir karar alınmazsa bayram ikramiyeleri 2.000 lira olarak hesaplara yatırılacak. İkramiye ödemelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli olan vatandaşlar, bu takvimde belirtilen tarihlerde maaşlarını alabileceklerdir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu tarihlerde maaşların yattığı bankaların yoğunluğuna bağlı olarak birkaç gün gecikme yaşanabilir.

Bu nedenle, emekli olan vatandaşların maaşlarını almadan önce bankaların yoğunluğunu ve takvimde belirtilen tarihleri göz önünde bulundurarak planlama yapmaları oldukça önemlidir.