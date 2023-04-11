Kooperatifimizin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2023 Tarihinde saat 11.00 da Sahil Yolu Kennedy Cad.Zeytinlik Mavkii Balıkçı Barınağı No:38 Bakırköy / İSTABUL Kooperatif Sosyal tesislerinde yapılacaktır. Şayet çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 18/05/2023) tarihinde aynı saatte aynı yerde yapılacaktır. Bütün temsilcilerin hazır bulunması rica olunur.

Başkan Başkan Yardımcısı

Ömer BAYÖZHAL Arşavir Arda KEVENCİ

GÜNDEM:

1) - Açılış yoklama ve Saygı duruşu

2) - Başkanlık Divanının oluşturulması

3) - Yönetim, Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi

4) - Denetleme, Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi

5) - Blanco, gelir, gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve kabulü

6) - Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı, ayrı ibrası

7) - 2023 yılı Tahmini Bütçe ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması

8) - Gerektiğinde Bağış almaya, kullanmaya, kullandırmaya ve bu işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulca görüşülüp karara bağlanması

9) - Yönetim ve Denetim Kurulu ücret, aylık veya huzur hakkının tespiti.

10) - Kooperatif işleri için görevlendirileceklere verilecek ücret ve yollukların görüşülmesi. Kooperatif işlerinde çalıştırılacak kadro ve personel ücretlerinin tespitinin görüşülmesi.

11) - Kooperatifin uygulayacağı projeler ve Yapılan Projelere katılma, Ortak olma, çalışma konularının tespiti ile kurum ve kuruluşlarla hibe alma sözleşmesi yapması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

12) - Kooperatif adına gayrimenkul kiraya verilmesi ve kiralanması ile araç veya demirbaş alımı, barınağın tamir ve tadil masrafları için belirlenen harcamalarla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

13) - Seçimlerin süresi, Yönetim Denetim ve Üstbirlik temsilcilerinin seçimi,

14) - Dilek ve temenniler

15) - Kapanış