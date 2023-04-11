Kooperatifimizin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2023 Tarihinde saat 11.00 da Sahil Yolu Kennedy Cad.Zeytinlik Mavkii Balıkçı Barınağı No:38 Bakırköy / İSTABUL Kooperatif Sosyal tesislerinde  yapılacaktır. Şayet çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 18/05/2023) tarihinde aynı saatte aynı yerde yapılacaktır. Bütün temsilcilerin hazır bulunması rica olunur.

    Başkan    Başkan Yardımcısı
    Ömer BAYÖZHAL    Arşavir Arda KEVENCİ
GÜNDEM:    
1) -    Açılış yoklama ve Saygı duruşu    
2) -    Başkanlık Divanının oluşturulması
3) -    Yönetim, Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi
4) -    Denetleme, Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi
5) -    Blanco, gelir, gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve kabulü
6) -    Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı, ayrı ibrası
7) -    2023 yılı Tahmini Bütçe ile çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
8) -    Gerektiğinde Bağış almaya, kullanmaya, kullandırmaya ve bu işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulca görüşülüp karara bağlanması
9) -    Yönetim ve Denetim Kurulu ücret, aylık veya huzur hakkının tespiti. 
10) -    Kooperatif işleri için görevlendirileceklere verilecek ücret ve yollukların görüşülmesi. Kooperatif işlerinde çalıştırılacak kadro ve personel ücretlerinin tespitinin görüşülmesi. 
11) -    Kooperatifin uygulayacağı projeler ve Yapılan Projelere katılma, Ortak olma, çalışma konularının tespiti ile kurum ve kuruluşlarla hibe alma sözleşmesi yapması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
12) -    Kooperatif adına gayrimenkul kiraya verilmesi ve kiralanması ile araç veya demirbaş alımı, barınağın tamir ve tadil masrafları için belirlenen harcamalarla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
13) -    Seçimlerin süresi, Yönetim Denetim ve Üstbirlik temsilcilerinin seçimi,  
14) - Dilek ve temenniler
15) - Kapanış

#ilangovtr Basın No: Kooperatif