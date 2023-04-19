Sayın Üyemiz,

Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere; 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 11:00’de Sarıyer Doğa Koleji Zekeriyaköy Mahallesi Acar Cad. Yediveren Sk. Acarlar Boğaziçi Koru Evleri Sarıyer /İSTANBUL adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 03 Haziran 2023 Cumartesi günü aynı gündem,aynı saatte ve aynı adreste yapılacaktır.

Toplantıda hazır bulunmanızı, hazır bulunamadığınız takdirde; birinci derece akrabanıza veya Kooperatif üyelerinden diğer bir üyeye vekalet vererek, kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.



Saygılarımızla

S.S.UYUM KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

Osman ÇAĞLAR Yeşim Şebnem GÜVENİR

Başkan Sekreter Üye

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama.

2. Divan Heyeti seçimi, saygı duruşu.

3. Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, gündemin okunması ve onaylanması.

4. 2022 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması.

5. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarının okunması, raporların görüşülmesi ve onaylanması.

6. 2022 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi.

7. Yönetim Kurulunca sunulan 2023 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülerek onaylanması ve bu bütçeye göre üye aidatlarının belirlenmesi.

8. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin tespiti.

9. Kooperatifimizin mülkiyetinde olan 7 - 9 ve 226 nolu parseller için yapılan çalışmalar ve alınan teklifler hakkında hazırlanan protokollerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

11. Yeni Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

12. Dilek ve temenniler

13. Kapanış.