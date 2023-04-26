S.S. İSTANBUL BALIK ÜRETİCİLER

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ’DEN İLAN

Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15.05.2023 tarihinde saat 11.00’de Saray Arkası Sokak No:11/6 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır. Şayet çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantı 31.05.2023 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Toplantı için bütün ortakların hazır bulunmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1 - Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2 - Başkanlık Divanının oluşturulması.

3 - Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi.

4 - Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi.

5 - Bilançonun okunması ve görüşülmesi.

6 - Gelir-Gider Tablosunun okunması ve görüşülmesi.

7 - Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası.

8 - 2023 Yılı Tahmini Bütçe ile Çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.

9 - Gerektiğinde bağış almaya, kullanmaya, kullandırmaya ve bu işlemlerin yapılabilmesi için yönetim Kuruluna yetki verilmesinin genel kurulca görüşülüp karara bağlanması.

10 - Kooperatif adına taşınır-taşınmaz mal alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunun genel kurulca görülüşüp karara bağlanması.

11 - Kooperatifin uygulayacağı projeler ve yapılan projelere katılma, ortak olma, çalışma konularının tespiti ile kurum ve kuruluşlarla hibe alma sözleşmesi yapması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

12 - Yönetim Kurulu ücret, aylık veya huzur hakkının tespiti

13 - Kooperatif adına görevlendirileceklere verilecek ücret ve yollukların tespiti

14 - Kooperatif işlerinde çalıştırılacak daimi ve geçici personelin kadro ve ücretlerinin tespiti

15 - Seçimler ve süresi.

16 - Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi süresi.

a-Yönetim Kurulu b- Denetleme Kurulu c- Birlik Temsilcisi

17 - Kooperatifin tasfiye sürecine girmesi konusu görüşülüp karara bağlanması ve tasfiye memurunun seçimi ve süresi.

18 - Dilek ve temenniler

19 - Kapanış.