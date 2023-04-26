S.S. İSTANBUL BALIK ÜRETİCİLER
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ’DEN İLAN

Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15.05.2023 tarihinde saat 11.00’de Saray Arkası Sokak No:11/6 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır. Şayet çoğunluk  sağlanmaz ise ikinci toplantı 31.05.2023  tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.
Toplantı için bütün ortakların hazır bulunmaları rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:    
1 -    Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2 -     Başkanlık Divanının oluşturulması.
3 -     Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi.
4 -     Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi.
5 -     Bilançonun okunması ve görüşülmesi.
6 -     Gelir-Gider Tablosunun okunması ve görüşülmesi.
7 -     Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası.
8 -     2023 Yılı Tahmini Bütçe ile Çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 -     Gerektiğinde bağış almaya, kullanmaya, kullandırmaya ve bu işlemlerin yapılabilmesi için yönetim Kuruluna yetki   verilmesinin genel kurulca görüşülüp karara bağlanması.
10 - Kooperatif adına taşınır-taşınmaz mal alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunun genel kurulca görülüşüp karara bağlanması.
11 -    Kooperatifin uygulayacağı projeler ve yapılan projelere  katılma, ortak olma, çalışma konularının tespiti ile kurum ve kuruluşlarla hibe alma sözleşmesi yapması için yönetim  kuruluna yetki verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu ücret, aylık veya huzur hakkının tespiti
13 - Kooperatif adına görevlendirileceklere verilecek ücret ve yollukların tespiti
14 -    Kooperatif işlerinde çalıştırılacak daimi ve geçici personelin kadro ve ücretlerinin tespiti
15 -    Seçimler ve süresi.
16 -    Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi süresi.
    a-Yönetim Kurulu   b- Denetleme Kurulu  c- Birlik Temsilcisi
17 -    Kooperatifin tasfiye sürecine girmesi konusu görüşülüp karara bağlanması ve tasfiye memurunun seçimi ve süresi.
18 - Dilek ve temenniler
19 - Kapanış.

#ilangovtr Basın No: Kooperatif