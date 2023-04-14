S.S. Berra 1 Konut Yapı Kooperatifi’mizin 2023 yılı

Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2023 tarihinde

saat 11.00’de Eyüp/Silahtarağa Mah. Muhsin

Yazıcıoğlu Cad. No:21 adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa,

ertelenen toplantı 28.05.2023 günü aynı yerde,

aynı saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmadan

yapılacaktır.

Ortakların bilgilerine tebliği en rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 - Yoklama, Açılış ve Saygı duruşu

2 - Divan Kurulunun teşekkülü

3 - 2022 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulu

raporlarının müzakeresi ve ibrası

4 - 2022 Yılı Bilanço, envanter, gelir-gider tablosunun

müzakeresi ve ibrası

5 - 2023 Yılı tahmini bütçesinin müzakeresi ve ibrası

6 - Üye aidatlarının yeniden tespit edilmesi ve onayı

7 - Dilek ve Temenniler

8 - Kapanış.

#ilangovtr Basın No: Kooperatif