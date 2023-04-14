S.S. Berra 1 Konut Yapı Kooperatifi’mizin 2023 yılı
Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2023 tarihinde
saat 11.00’de Eyüp/Silahtarağa Mah. Muhsin
Yazıcıoğlu Cad. No:21 adresinde yapılacaktır.
Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa,
ertelenen toplantı 28.05.2023 günü aynı yerde,
aynı saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmadan
yapılacaktır.
Ortakların bilgilerine tebliği en rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1 - Yoklama, Açılış ve Saygı duruşu
2 - Divan Kurulunun teşekkülü
3 - 2022 Yılı Yönetim ve Denetim Kurulu
raporlarının müzakeresi ve ibrası
4 - 2022 Yılı Bilanço, envanter, gelir-gider tablosunun
müzakeresi ve ibrası
5 - 2023 Yılı tahmini bütçesinin müzakeresi ve ibrası
6 - Üye aidatlarının yeniden tespit edilmesi ve onayı
7 - Dilek ve Temenniler
8 - Kapanış.