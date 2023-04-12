GENEL KURUL İLANI

S.S. ACIBADEM HUKUKÇULAR VE İDARECİLER

SİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Kooperatifimizin yıllık Olağan S.S. Acıbadem Hukukçular ve İdareciler Sitesi İşletme ve Yönetim Kooperatifi Genel Kurulu Toplantısı 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 12:00’da sitemiz çarşı blok 2.kattaki lokalimizde, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının nisapsız olarak 21 Mayıs 2023 Pazar günü saat 14:00’da Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.



YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu,

2. Başkanlık Divanı seçimi,

3. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imza yetkisinin Divan Başkanlığına verilmesi,

4. 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Gelir Gider Tablosu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, raporların görüşülmesi, raporlar ile Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

5. Ana sözleşme 6.maddesi gereğince sitemizde yapılacak bakım, onarım ve yenileme işleri ile binalarımızın güçlendirme, dönüşüm alternatiflerinin araştırılması için gereken ön hazırlık kapsamındaki işlerin (danışmanlık, proje, harç vb.) bedellerinin kira gelirlerinden karşılanmasının görüşülmesi ve gerekli kararların alınması,

6. Site Yönetim Planı ile Kooperatif Ana Sözleşmesi gereğince; Acıbadem Hukukçular ve İdareciler Sitesi Kat Malikleri kurulunda sitemizi yönetme ve denetleme görev ve yetkilerinin Kooperatif Yönetim Kuruluna verilmesi kararının alınması halinde, site yönetimi ve denetimi görev ve yetkilerinin yeni seçilecek kooperatif yönetim ve denetim kurullarına verilmesinin görüşülmesi ve gerekli kararların alınması,

7. Kooperatif Ana Sözleşmesinin 44.maddesinin 3.bendinde yer alan borç para almak ve kredi kullanmak yetkilerinin "deprem ve doğal afet" durumunda kullanılmak üzere verilmesi,

8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

9. Dilek ve temenniler