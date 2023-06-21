Squid Game'in 2. sezonunun yayın tarihi merakla bekleniyor. İlk sezonu büyük bir ilgiyle karşılanan Güney Kore dizisi, sadece 28 günde 1.65 milyar saatlik izlenme rakamına ulaşmıştı. Hayatta kalma temalı dizinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmamıştı, ancak ilk detaylar sonunda ortaya çıktı.

Squid Game'in 2. sezonuyla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Netflix, Brezilya'da düzenlenen Tudum etkinliğinde, dizinin 2. sezonuna dair kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Videoda, ilk sezonda tanıdığımız ana karakterlerin yanı sıra ölümcül oyunların da yer aldığı bir kesit izlenebiliyor. Lee Jung-jae'nin canlandırdığı galip oyuncu, Lee Byung-Hun'ın canlandırdığı oyun yöneticisi, Gong Yoo'nun canlandırdığı katılımcı toplayıcı ve Wi Ha-joon'un canlandırdığı dedektif gibi önemli karakterler 2. sezonda geri dönecekler. Bunun yanı sıra, dört yeni oyuncu da diziye katılacak.

Squid Game 2. Sezon Ne zaman Netfix'e gelecek?

Squid Game'in başrol oyuncusu Lee Jung-jae, 2. sezonun çekim sürecinin ilk sezonunkinden daha uzun olacağını belirtti. Bu açıklamaya göre, Squid Game'in 2. sezonunun 2024 yılında yayınlanması bekleniyor. Lee Jung-jae'ye göre, 2. sezonun prodüksiyon çalışmaları 2023 yazında başlayacak ve yaklaşık 10 ay sürecek. Bu nedenle, Stranger Things'in 5. sezonu gibi Squid Game'in 2. sezonu da 2023 yılında Netflix'te yayınlanmayacak.

Squid Game Konusu Nedir?

Squid Game, maddi zorluklar yaşayan ve borç batağına saplanmış insanların, ölümcül bir yarışmada bir araya gelerek para ödülü için mücadele ettiği bir dizi. Dizide, borçlarından kurtulmak isteyen katılımcılar önce basit bir oyunu kazanırken, daha sonra büyük bir oyuna davet ediliyorlar. Gizemli bir oyunun içine adım atan katılımcılar, kart üzerindeki numaraları aramak suretiyle acımasız bir rekabete ve hayatta kalma mücadelesine giriyorlar.