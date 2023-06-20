2021 yılının ekim ayında yayına giren, büyük bir hayran kitlesi yaratan, yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği, Güney Kore yapımı, Netflix'in popüler dizisi, Squid Game dizisinin yeni sezon kadrosu belli oldu. Squid Game 2 sezon oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

Squid Game 2. Sezon Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrollerinde yer alan Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya yeni sezonda; Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon ve Yang Dong-geun eşlik edecek.

Squid Game Konusu

Hayatta kalma mücadelesini konu edinen dizide, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerler. Öte yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.