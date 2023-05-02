Hayata geçirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla ülkemizde outdoor ve extreme spor branşlarının büyümesini sağlayan, sektörünün lider markalarından biri olan SPX (Sport Point Extreme), her yıl Bursa’da düzenlenen patika koşusu yarışı Dağyenice Ultra Trail’e isim sponsorluğunu 2023 yılında da sürdürüyor.

ÜÇ GÜZEL GÖLÜN MANZARASI EŞLİĞİNDE KOŞU

Koşu tutkunlarından büyük ilgi gören “SPX Dağyenice Ultra Trail” bu yıl 20 Mayıs 2023 tarihinde Bursa'nın en gizemli köşesi Dağyenice'den başlayıp birbirinden güzel üç gölün manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek.

DETAYLAR BUGÜN BASINLA PAYLAŞILACAK

Patika koşusu alanının en önemli organizasyonlarından olan SPX Dağyenice Ultra Trail ile ilgili detayların paylaşılacağı toplantı yarın; isim sponsoru SPX ev sahipliğinde ve ana sponsorlar Nilüfer Belediyesi, Merrell, Copa Isı Sistemleri, Nefes Dağyenice ve İlay Tekstil katılımıyla gerçekleştirilecek.