Spotify'ın masaüstü uygulaması için neden bir yenileme yapıldı?

Spotify, kullanıcılarının masaüstü deneyimini geliştirmek ve daha uyumlu hale getirmek için bir yenileme yaptı. Yeni tasarım, müzik keşfetmek, düzenlemek, dinlemek ve organize etmek için sorunsuz ve sürükleyici bir yol sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kullanıcıların mobil uygulama ile uyumlu bir deneyim yaşamalarını sağlayacak birkaç yeni özellik eklenmiştir.

Yeniden tasarlanan "Kitaplığın" ve "Şimdi Çalınıyor" görünümü nedir?

Spotify'ın masaüstü uygulamasındaki "Kitaplık" ve "Şimdi Çalınıyor" görünümleri yeniden tasarlandı. Bunlar, kullanıcılara müzik koleksiyonlarına hızlı ve kolay erişim sağlarken, ana içerik alanında önerilen şarkı ve podcast'lerin merkezde kalmasını sağlamaktadır. "Kitaplık" sekmesi, kullanıcılara kayıtlı müzik ve podcast koleksiyonlarına hızlı erişim sağlamak için sol tarafta yer alırken, "Şimdi Çalınıyor" görünümü sağ tarafta yer alır ve o anda çalmakta olan şarkıyı veya podcast'i belirgin bir şekilde gösterir.

Yeni tasarımın özellikleri nelerdir?

Yeni tasarımın özellikleri şunlardır: