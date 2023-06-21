Spotify'ın masaüstü uygulaması için neden bir yenileme yapıldı?
Spotify, kullanıcılarının masaüstü deneyimini geliştirmek ve daha uyumlu hale getirmek için bir yenileme yaptı. Yeni tasarım, müzik keşfetmek, düzenlemek, dinlemek ve organize etmek için sorunsuz ve sürükleyici bir yol sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kullanıcıların mobil uygulama ile uyumlu bir deneyim yaşamalarını sağlayacak birkaç yeni özellik eklenmiştir.
Yeniden tasarlanan "Kitaplığın" ve "Şimdi Çalınıyor" görünümü nedir?
Spotify'ın masaüstü uygulamasındaki "Kitaplık" ve "Şimdi Çalınıyor" görünümleri yeniden tasarlandı. Bunlar, kullanıcılara müzik koleksiyonlarına hızlı ve kolay erişim sağlarken, ana içerik alanında önerilen şarkı ve podcast'lerin merkezde kalmasını sağlamaktadır. "Kitaplık" sekmesi, kullanıcılara kayıtlı müzik ve podcast koleksiyonlarına hızlı erişim sağlamak için sol tarafta yer alırken, "Şimdi Çalınıyor" görünümü sağ tarafta yer alır ve o anda çalmakta olan şarkıyı veya podcast'i belirgin bir şekilde gösterir.
Yeni tasarımın özellikleri nelerdir?
Yeni tasarımın özellikleri şunlardır:
- Yeni Kitaplık tasarımı, kullanıcıların kişisel koleksiyonları içinde kolay arama ve filtreleme yapılmasına olanak tanır. Özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların Kitaplık ve Şimdi Çalınıyor kısımlarını tercihlerine göre yeniden boyutlandırmalarına olanak tanır.
- Sanatçıların turne tarihleri ve ürünler de dâhil olmak üzere parça ve sanatçı hakkında daha fazla bilgiye erişilebilir.
- Çalma listeleri sabitlenebilir, taşınabilir ve şarkılar sürükle-bırak işleviyle kolayca listelere eklenebilir.
- Yeni Kitaplık, daha iyi bir genel bakış sağlar ve çalma listeleri arasında zahmetsizce geçiş yapmayı kolaylaştırır.
- Şimdi Çalınıyor görünümü, o anda çalmakta olan şarkıyı veya podcast'i belirgin bir şekilde gösterir ve kullanıcılara daha fazla bilgi sağlar.
- Yeni tasarım, Spotify'ın mobil uygulaması ile daha uyumlu hale getirildi.