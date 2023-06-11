Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek adına yeni bir özelliği test etmekte olduğunu duyurdu. Şirketin CEO'su Daniel Ek'in yaptığı açıklamaya göre, "Your Offline Mix" adlı bu yeni özellik, internet bağlantısının yetersiz olduğu durumlarda kullanıcıların en çok dinlediği parçaları otomatik olarak belirleyip, bu parçaları kullanıcıların listelerine ekleyecek.

Kötü internet bağlantıları, özellikle mobil veri kullanırken veya WiFi erişiminin zayıf olduğu yerlerde çevrimiçi müzik dinlemeyi zorlaştırabilir. Spotify, "Your Offline Mix" özelliği ile bu sorunu aşmayı amaçlıyor. Yeni özellik, kullanıcının en çok dinlediği parçaları analiz ederek, bu parçaları otomatik olarak kullanıcının listesine ekliyor. Bu, internet bağlantısının zayıf olduğu durumlarda bile kullanıcıların sevdikleri müziklere sorunsuz bir şekilde erişmelerini sağlıyor.

Spotify'da zaten çevrimdışı müzik dinleme özelliği bulunuyor. Ancak "Your Offline Mix" özelliği ile müzik listesinde olmayan bir parçayı bile dinleme imkanı sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların müzik deneyimini iyileştirmek için büyük bir adım olarak görülüyor.

Henüz test aşamasında olan "Your Offline Mix", halka açık kullanıma sunulduğunda, Spotify kullanıcılarına müzik deneyimlerini daha da zenginleştirecek bir seçenek sunacak. Özellik hakkında daha fazla bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek için Spotify'ın resmi web sitesini ve sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz