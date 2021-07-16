2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

Avrupa kupaları grup kura çekimleri İstanbul'da

UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin iki sezon boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kuralarının İstanbul'da çekileceği ifade edildi.

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Yönetim Kurulunun 2023 yılında İstanbul'da oynanmasına karar verdiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen final ile ilgili internet sitesinden açıklama yapan TFF, 2020 ve 2021 finallerinin İstanbul'da oynanmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iki organizasyonun da gerçekleştirilemediğini hatırlattı.

Açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimleri ile ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararı aldı. Böylece kupalara katılacak 96 Avrupa kulübünün başkan ve yöneticilerinin geleceği, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi başta olmak üzere dünya yıldızlarının katılacağı UEFA etkinleri ile futbolun kalbi İstanbul'da atacak." ifadeleri kullanıldı.

UEFA galası için İstanbul'un seçilmesinin Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koyduğu da vurgulanarak, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının finalinin cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da oynanacak olması büyük bir gurur vesilesi olurken, UEFA galası gibi seçkin bir sezon başı etkinliğinin ev sahibi olarak Türkiye'nin seçilmesi, ülkemize uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda duyulan güveni de perçinledi." denildi