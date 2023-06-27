Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 580 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,8 artışla 541 milyon 297 bin 265 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 2 bin 580 lira, en düşük saat 10.00 ve 12.00'de 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1367 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1408 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 158 lira 99 kuruş, en düşük 383 lira 76 kuruş olarak belirlendi.