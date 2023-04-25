İSTANBUL (AA) - Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 774 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,1 azalışla 977 milyon 745 bin 639 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 2 bin 600 lira, en düşük saat 03.00'te 774 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 21 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 62 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1045 liradan işlem gördü.