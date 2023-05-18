Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 42 milyon 606 bin 212 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 17 milyon 836 bin 757 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 182 lira 35 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 640 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 641 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 723 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 577 bin 31 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 114 milyon 883 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti. (AA)