Naim Süleymanoğlu Proje Spor Lisesi, Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nin (Down Türkiye) birlikte yürüttükleri "Sporda +1 İz" projesi renkli bir festivalle kapanış yaptı. 12. sınıf spor lisesi öğrencileri ile özel gereksinimli öğrencilerin birbirinden öğrenerek gelişmesini hedefleyen projenin Sultanbeyli Naim Süleymanoğlu Proje Spor Lisesi’nde gerçekleşen kapanış festivalinde çeşitli yarışmalarla birlikte eğlenceli anlar yaşandı.

Spor lisesi 12. sınıf öğrencileri ile özel gereksinimli öğrencilerin birbirinden öğrenerek gelişmesini hedefleyen, bireylerin duyusal, davranışsal ve fiziksel gelişimlerine destek olacak örnek spor faaliyetlerinin uygulanmasını, uygulamaların bir rehber haline getirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin yıl sonu kapanışını gerçekleştirmek üzere Sultanbeyli Naim Süleymanoğlu Proje Spor Lisesi’nde festival düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar, İl Milli Eğitim Özel Eğitim Şube Müdürü Gülşen Özer yanı sıra birçok davetli katıldı. Festivalde düzenlenen etkinlikler eğlenceli anlara sahne oldu. Festival kapsamında konuşan Sultanbeyli Naim Süleymanoğlu Proje Spor Lisesi müdürü Uğur Karakaş, “Kapsayıcı spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçladığımız bu projenin herkese örnek olmasını istiyoruz. Bizlere eşlik eden tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu tarz projeler ülkemizde gerek federasyonlar gerekse yetkili kurumlarca çeşitlendirilir.” dedi.

Hayatın her alanına +1

Naim Süleymanoğlu Proje Spor Lisesi, Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nin birlikte yürüttüğü “Sporda +1” projesi yıl boyunca bireylerin duyusal, davranışsal ve fiziksel gelişimlerine önemli destekte bulundu. Projenin kapanış etkinliğinde gerçekleştirilen kurdele ile akrobasi gösterisi, kata gösterisi ve parkur yarışları da hem öğrencilerin hem de izleyenlerin eğlenceli anlar yaşamasını sağladı. Hayatın her alanına +1 değer katmayı amaçladıklarının altını çizen Uğur Karakaş, “Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık için önemli adımlardan birisi olan Sporda +1 İz projemizi hayata geçirdiğimizden bu yana ailelerden ve öğrencilerden birçok olumlu geri dönüş aldık. Sporda +1 İz ile özel gereksinimli bireylere bir yandan çeşitli spor dallarında beceriler kazandırmayı amaçlarken, diğer yandan da takım olma, iletişim, sosyalleşme, yönergelere uyma gibi becerileri ve fiziksel kondisyonları güçlendirmeyi hedefledik. Güzel sonuçlar aldığımıza da inanıyoruz” dedi. Projenin toplum bilincine önemli bir katkı sunduğuna değinen Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ise, “Bu proje Sporda +1 İz ama aslında sanatta, kültürde, çalışma hayatında ve hayatın her alanında bu projenin uygulanması gerekiyor. Son zamanlarda ülkemizde çok değerli çalışmalar var. İnsanlar bilinçlendikçe giderek bu alanda büyük yol alıyoruz. Örnek olarak gerek okullar gerekse projeler bazında birçok çalışmayı sayabiliriz. Ancak tabii daha çok yolumuz var, bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Sporda +1 İz projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Down Sendromu Derneği olarak kapsayıcı eğitimi güçlendirmek nihai hedefimiz.

Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen “Eğitimde tüm çocukların birlikte eğitim almasının toplum için en iyi model olduğuna inanıyoruz. Bu proje, bu modelin bir yansıması olarak bize bir kere daha verimli ve etkili olduğunu kanıtladı. Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz projeyi önümüzdeki sene daha fazla okulla birlikte uygulamak ve uzun vadede Türkiye’de spor liseleri ve özel eğitim okullarını bir araya getiren başarılı bir model olarak yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Projenin mimarı Sultanbeyli Naim Süleymanoğlu Proje Spor Lisesi Müdürü Uğur Karakaş’a, paydaşlarımızdan Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Memduh Alpaslan Cıngıllıoğlu’na, Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Tülay Şenel'e ve destekleri için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve KFC Türkiye’ye (İş Gıda) teşekkür ederim” dedi