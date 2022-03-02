Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, yarı finale yükseldi

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan sert ortasında meşin yuvarlak defanstan sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Yatabare topa vuramayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

17. dakikada Kayode ile verkaç yaptıktan sonra sağ kanata inen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında, Viviano kalesinden çıkarak topu kornere tokatladı.

25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare, şık bir hareketle topu çektikten sonra boş durumdaki Felix'i gördü. Bu futbolcunun topuk pasıyla hareketlenen Gradel'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

28. dakika Fatih Karagümrük sağ kanattan korner kazandı. Caner Erkin'in ortasında ön direkte iyi yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

62. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, defans kale önünden topu çıkardı.

69. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Kerem Atakan Kesgin'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topu, Yatabare düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

85. dakikada Salibur'un pasıyla ceza yayı sol tarafında topla buluşan Karamoh'un uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada sol kanatta Gradel ile paslaşan Kerem Atakan Kesgin'in ortasında, defansın arkasına sarkan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarparak geri döndü. Pozisyonun devamında Kerem Atakan Kesgin'in şutunda, top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükselen taraf oldu.

"Daha iyi futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı bu sene kaldıracağız"

Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, hak ederek kazandıklarını ve hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada iç saha avantajını değerlendirdiklerini belirterek, "Çok şükür gerçekten bugün hak ettiğimiz bir tur oldu. İyi futbol oynayan rakibe karşı oynadık. Son haftalarda maç trafiğinin yoğunluğundan dolayı sakatlıklar ve yorgunluklar söz konusuydu. Bu yüzden daha az forma bulmuş oyunculara hocamız şans tanıdı. Onlar da diğer arkadaşlarını aratmadılar. İyi bir sonuçla da tur atlamasını bildik. Taraftarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kupayı almak istediklerini vurgulayan Otyakmaz, bunu yapabilecek güçte olduklarını vurguladı.

Otyakmaz, eksiklerin takıma katılmasıyla daha güçlü olacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha iyi futbol oynayarak inşallah finale çıkacak ve kupayı bu sene kaldıracağız. Büyük konuşmuş gibi olmayayım geçen sene biraz daha iddialıydık, biraz erken elendik ama şimdi daha iyi gidiyoruz. Kupayı almak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Hakikaten kupa maçları çok daha farklı bir atmosferde gerçekleşiyor. Antalyaspor gayet iyi oynadı, Trabzonspor zaten ligi forse etti, gidiyor. Dün Trabzonspor karşısındaki Antalyaspor’u da beğendim. Dolayısıyla rakibi öngöremiyorum şimdilik ama inşallah finale çıkan taraf biz oluruz."

"Önemli olan bundan sonra kalan maçı kazanıp finale kalmak"

Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 yıldır üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan bir takım olduklarını belirtti.

Bu yılda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini aktaran Çalımbay, "Ama maalesef ligde sıkıntılardan dolayı biraz istediğimiz şekilde gitmedik. Ziraat Türkiye Kupası Avrupa'ya gitmenin en kısa yollarından bir tanesi. Bu maçı da mutlaka geçmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ligde en çok oynadığımız takıma karşı oynadık. Yaptıkları transferlerle iyi ve kaliteli oyuncuları var. Onun için çok dikkatli şekilde hareket etmemiz gerekiyordu. Çünkü tek maç ve telafisi de yok, ona göre akıllı bir şekilde oynadık. Zaman zaman defansta karşıladık, zaman zaman önde bastık. Gerçekten herkes çok iyi mücadele etti. Beşiktaş maçında da çok güzel işler yapmıştık, herkes çok güzel şekilde mücadele etmişti. Bu maçta da aynısını yaptık. İyi konsantre olduk ve gol pozisyonlarımız da vardı. Bu tür maçlarda iki tarafın da gol pozisyonu az olur. Çünkü herkes garantiye gitmek istiyor. Kazanan biz olduk ve attığımız golde mükemmel bir goldü. Tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Önemli olan bundan sonra kalan maçı kazanıp finale kalmak."

"Bütün amacımız Sivasspor'a kupayı kazandırmak"

Rıza Çalımbay, ligde de kritik maçlar oynayacaklarını, kalan maçları final maçı olarak gördüklerini söyledi.

Sakat futbolcuların dönmesiyle alternatifli bir kadro kuracaklarına değinen Çalımbay, ligi iyi bir yerde tamamlamayı arzuladıklarını ifade etti.

Kupadaki hedeflerini de aktaran Çalımbay, "Bütün amacımız Sivasspor'umuza kupayı kazandırmak. Ama o da kolay bir iş değil, elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.