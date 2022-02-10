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Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalist oldu

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstülük sağlayan Alanyaspor, çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalist oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Adana Demirspor'u penaltılar sonucu eleyen Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finalist oldu.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle geçilirken, seri penaltı atışlarını 4-2 galip tamamlayan ev sahibi ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

8. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Oğuz Aydın orta alanda kazandığı topu bindirme yapan Eduardo'ya bıraktı. Bu oyuncunun şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş uzanarak kornere çıkardı.

22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Milunovic'in sol kanata gönderdiği uzun pasta Borja, ceza sahasına yerden ortaladı. Eduardo'nun
dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Akintola'nın çizgiye inerek ortasına gelişine vuruş yapan Erhun Aksel Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

76. dakikada atılan uzun pasta topla buluşan Assombalonga, ceza sahasına girdikten sonra dar açıya rağmen vuruşunu yaparken, kaleci Marafona topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

99. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba topla rakip ceza sahasına girip, pasını Eduardo'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

105+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor, kazanılan penaltıdan faydalanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Adana Demirsporlu futbolcuların uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Vargas'ın eline çarpt ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş gole izin vermedi.

Müsabakanın uzatma bölümü de 1-1 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Alanyaspor'dan Eduardo, Candeias, Emre Akbaba ve Novais gol atarken, Milunovic kaçırdı.

Adana Demirspor'da Assombalonga ve Gökhan İnler penaltıdan yararlanırken, Semih Güler ile Vargas'ın vuruşları golle sonuçlanmadı.

Penaltı atışlarını 4-2 üstün bitiren Alanyaspor, çeyrek finale çıkan ekip oldu.

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