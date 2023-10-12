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Zekai Özen İtalya sezonuna tam gaz devam ediyor!

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Zekai Özen İtalya sezonuna tam gaz devam ediyor!
2023 senesinde ikisi İtalya’da olmak üzere 3 şampiyona takip eden Bitci Racing Team AMS, Coppa Italia Turismo dördüncü ayak yarışları için pilotları Zekai Özen, Turgut Konukoğlu ve Ramazan Kaya ile Mugello Yarış Pistindeydi.

Cuma günü yapılan antrenman seanslarında İtalya’nın en zorlu F1 pistlerinden olarak bilinen 5.3 kilometrelik Mugello’ya ilk defa çıkan pilotlar, hata kaldırmayan bu teknik ve riskli pistte dikkat çekici performans sergileyerek tur zamanlarını geliştirdi.

Zekai’nin hedefi şampiyonluk!

Yarış eksiği ile şampiyonada ikinci durumda olan genç yetenek Zekai Özen sıralamada grubu TCR Dsg’de en iyi dereceyi elde etti ve yarışlara önündeki rakibi ile arasındaki 18 puanlık farkı kapatıp şampiyonayı kazanmak hedefi ile çıktı. Pazar günü yapılan her iki yarışta yeteneğini gösteren Zekai, iki kez marşımızı dinleterek ülkemizi gururlandırdı.

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Konukoğlu üçüncülüğünü korudu

Turgut Konukoğlu start aldığı TCR Seq kategorisinde bir dördüncülük, bir altıncılık elde ederek şampiyonada önemli puanlar kazandı. Konukoğlu uluslararası rekabetin yüksek olduğu grubunda yarış eksiği ile üçüncü durumda.

Ramazan Kaya yükselişte

Takımın diğer pilotu Ramazan Kaya, deneyim kazanmak amacıyla takip ettiği ilk uluslararası sezonunda İtalya’nın teknik pistlerine ve Audi TCR Seq otomobiline gittikçe daha çok alıştığını, geliştirdiği tur süreleri ve klasmanda gösterdiği yükseliş ile kanıtladı.

Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda yarışan takımın co-sponsorları Glasurit, Sparco ve FikirMedya'dır

Şampiyonanın son ayak yarışları 4-5 Kasım tarihlerinde İtalya’nın ünlü Misano Pistinde gerçekleşecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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