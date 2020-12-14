Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor Kuruluş Osman 35. Bölüm 2. Fragmanı
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine başka kapılardan medet umuyor
Yunanistan Türkiye ile görüşmek yerine...
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir
Karabağ'ın yüzde 70'inin Ermenistan işgalinden...
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere yönelik denetimler artırılacak
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındakilere...
Uluslararası iş birliği mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmeli
Uluslararası iş birliği mülteciler ve...

Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetiminde çalıştı.

Isınma ve koşu hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Neven Subotic, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanFutbolIdmanMaçSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.