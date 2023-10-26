  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Yılmaz Vural'ın Yeni Takımı Belli Oldu

Yılmaz Vural'ın Yeni Takımı Belli Oldu

Yayınlanma:
Yılmaz Vural'ın Yeni Takımı Belli Oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, teknik direktörlüğe Yılmaz Vural'ın getirildiğini açıkladı.

Menemen FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için profesyonel futbol camiamızın en tecrübeli isimlerinden Yılmaz Vural ile anlaşma sağlamıştır. Vural ve ekibine hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Deneyimli teknik adam, en son Yeni Malatyaspor'da görev almıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Spor
Cumhuriyet Coşkusu Etaplara Taşınıyor
Cumhuriyet Coşkusu Etaplara Taşınıyor
Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu
Otomobil Sporlarında 100.Yıl Coşkusu
Deniz Kızı Cumhuriyet Kadın Yelken Kupası Samsun'un
Deniz Kızı Cumhuriyet Kadın Yelken Kupası Samsun'un
Mauro İcardi Sakatlığı Hakkında Şok Açıklama! Kulüp Doktorundan İcardi Açıklaması: Ameliyat Olabilir!
Mauro İcardi Sakatlığı Hakkında Şok Açıklama! Kulüp Doktorundan İcardi Açıklaması: Ameliyat Olabilir!
Red Bull Sporcuları Hafta Sonu Dünyanın Dört Bir Yanında Piste Çıkacak
Red Bull Sporcuları Hafta Sonu Dünyanın Dört Bir Yanında Piste Çıkacak
Cem Bölükbaşı, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Super Formula final yarışına çıkacak
Cem Bölükbaşı, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Super Formula final yarışına çıkacak
Trabzonspor’da Keyifler Yerinde
Trabzonspor’da Keyifler Yerinde