Yılmaz Vural: Eski tas eski hamam olmaz

Kocaelispor’u takip ettiğini söyleyen Yılmaz Vural, “Kocaelispor’un bir üst lige çıkma ihtimali çok yüksek. Çok güzel bir stadyumu var. Güzel bir tesis yapılacağı bilgisi verildi. Bunlar gerçekleşirse Kocaelispor iyi bir noktaya gelecek. Ekonomisini düzelten, doğru yönetilen kulüpler her zaman iyi yerlere gelir” dedi.

“BAŞKAN BÜYÜKAKIN’I TEBRİK VE TAKDİR EDİYORUM”

Futbola bir spor olarak bakmamak gerektiğini söyleyen Vural, “Eski tas eski hamam olmaz. Şekilsel değişiklikler var. Stadyumlar, formalar, toplar değişti ama bazı şeylerin de değişmesi gerekiyor. Belediyelerin kulüplere destek vermesi gerekiyor. Kurumsal yapıların kulüplerin arkasında durması gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı biraz araştırdım. Gençler için tesisler yapıyor. Kentin takımlarına büyük destekleri var. En son Kocaelispor’a da destek olmuş. Tebrik ve takdir ediyorum” diye konuştu.

“FUTBOL ÇOK BÜYÜK BİR SOSYAL OLAY”

Konuşmasına devam eden Vural, “Futbol, çok büyük bir sosyal olaydır. İnsanlar heyecanını yaşıyor. Kent bir hafta boyunca hazırlık yapıyor. Futbol insanların eğlence amaçlı aktivitelerden biri. Stadyumlara ulaşımın kolay olması gerekiyor. Barcelona ya da Brezilya denilince akla futbol gelir. Bizde de kentlerin tanıtımını yapar. Şehir takımlarına baktığımız zaman Akhisar önemli bir örnek olabilir” ifadelerini kullandı.

“KİMSE RAHATSIZ DEĞİL”

37 yıldır teknik direktörlük yaptığını söyleyen Vural, “Türkiye’de futbol bir türlü doğruyu bulamadı. Köklü takımlar kapandı ve hiç kimse bu durumdan rahatsız değil. Türkiye Futbol Federasyonu’na büyük iş düşüyor. Kulüpler kapatıldığında sadece futbolcular, teknik direktörler kaybetmiyor. Şehirler de kaybediyor” şeklinde konuştu.

“MİLLİ TAKIM’DA YABANCI OLUR MU?”

Mili Takım’da yabancı teknik direktör eleştirisi de yapan Vural, “Milli takım denilen yere yabancı gelir mi arkadaşlar. Türkiye’nin buna ihtiyacı mı var? ‘Yabancı Türk’ten daha iyi bilir’ diyorlar. Yabancı teknik direktörler nereye getirdi Türk takımlarını? Beğenmediğin, bir şey bilmediğin Türk teknik direktörler başarı kazandırdı. Kimse de bu duruma sesiniz çıkarmıyor” dedi.