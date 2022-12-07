“Yılın Atleti” Ödülü PUMA Sporcusu Armand “Mondo” Duplantis’in Oldu

İki Dünya Şampiyonluğu, bir Avrupa Şampiyonluğu ve bir Diamond Lig şampiyonluğu bulunan, 2022’de iki kez dünya rekoru kıran Puma sporcusu Duplantis, bu prestijli ödülü ikinci kez kazanıyor.

İlk kez Şubat 2020’de sırıkla atlama dünya rekorunu kıran Duplantis, o zamandan beri adeta kendiyle yarışıyor. 2020 Olimpiyat Oyunları’nda, 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda (hem salon hem açık hava), 2022 Avrupa Şampiyonası’nda ve Diamond Lig’te altın madalyaya uzanan sporcu, 2022’de kendi dünya rekorunu iki kez yenileyerek tarihe geçti. (6.21 metre)

Sırıkla atlamaya çocukken evlerinin arka bahçesinde başlayan ve yakın çevresinde “Mondo” adıyla tanınan 23 yaşındaki Armand Duplantis, daha başaracağı çok şey olduğunu söylüyor. Ödülü kazandıktan sonra PUMA ile duygularını paylaşan Mondo, “Çok daha yüksek hedeflere ulaşabileceğimi hissediyorum. Sınırlarımı zorlamaya, engelleri yıkmaya, ne kadar uzağa gidebileceğimi test etmeye devam edeceğim. Depomda daha çok fazla benzin olduğuna inanıyorum” diyor.

2019’dan beri bir PUMA sporcusu olan Mondo, yarışlarında PUMA’nın EvoSpeed Tokyo Nitro ayakkabılarını tercih ediyor. Bu çok özel ayakkabı, PUMA’nın ultra hassas, nitrojen dolgulu köpük taban teknolojisini, karbon-fiber doku içeren üst materyal ve tüy kadar hafif bir çivili taban yapısıyla bir araya getiriyor.

Dünya rekorları PUMA ayakkabılarıyla kırılan spor dalları arasında, üç adım atlama (Jonathan Edwards, 1995), 1000 metre koşu (Noah Ngeny, 1999), 3000 metre engelli yarış (Saif Saaeed Shaheen, 2004), 100 metre ve 200 metre koşu (Usain Bolt, 2009), 400 metre engelli koşu (Karsten Warholm, 2021) ve sırıkla atlama (Mondo Duplantis, 2022) bulunuyor.