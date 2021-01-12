Yeni yılın ilk Kupa Vestel heyecanı başlıyor

Türkiye’de sporun her alanını destekleyen Vestel, Espor’un ülkemizdeki öncülerinden olma misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Kupa Vestel projesini yeni yılda da devam ettiriyor. Espor tutkunları tarafından yoğun ilgi gösterilen Kupa Vestel, Ocak ayında üç turnuva ile Espor dünyasının nabzını tutacak.

Vestel’in düzenlediği beşinci Kupa Vestel olma özelliği taşıyan, yeni yılın ilk Espor heyecanı 18-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Fornite Turnuvası ile başlayacak. Ardından 25-31 Ocak arasında PUBG Squad ve 25-30 Ocak’ta düzenlenecek Rocket League Turnuvası ile Espor oyuncuları ve izleyicileri bir araya gelecek. Toplam ödül havuzu 22.500 TL olan turnuvaların yarı final ve final heyecanı Kupa Vestel Twitch ve Youtube Vestel kanalından canlı yayınlanacak.

Turnuvalar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve katılım sağlamak için www.kupavestel.com ziyaret edebilirsiniz.