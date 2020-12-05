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Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 beraber kaldı.

Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma, 1-1 berabere bitti.

37. dakikada ev sahibi ekipte savunmanın arkasına atılan topa sahip olan Umut Bulut'un ceza sahası sağından içeriye çevirdiği meşin yuvarlakla penaltı noktası üzerinde buluşan Tetteh'in vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

45+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topu iyi kontrol eden Giuliano, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada esame listesinde Yeni Malatyaspor'da görev alacağı açıklanan Wallace, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bunun üzerine ilk 11'de değişikliğe giden Malatya ekibinde, Wallece'nin yerine Hadebe oyuna dahil edildi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

50. dakikada Yeni Malatyaspor, eşitliği yakaladı. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1.

57. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Mahmut Tekdemir topa kafayı vurdu. Hadebe, topu kale çizgisinden çıkardı.

83. dakikada kaleyi cehpeden gören bir pozisyonda ceza sahasının hemen dışında Medipol Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sol kanatta buluşan Tetteh, rakip savunma oyuncusunu çalımlayıp geriden gelen Umut Bulut'u kaleyi cepheden gören bir pozisyonda topla buluşturdu. Umut Bulut'un şutunda top kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı. 

90+2. dakikada Ahmed Ildız'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hadebe topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Savunma oyuncuları, tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Skrtel, ceza sahasına girdikten sonra topu kaleciyle karşı karşıya bulunan Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

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