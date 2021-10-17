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Yamaç paraşütünün 'en iyi akrobasi pilotları' Fethiye'de buluşacak

Bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, 60 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla 20-24 Ekim'de yapılacak.

Yamaç paraşütünün 'en iyi akrobasi pilotları' Fethiye'de buluşacak

Bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, hava sporlarının farklı branşlarındaki en iyi akrobasi pilotlarını Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araya getirecek.

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenecek festival, her yıl dünyanın en iyi akrobasi pilotlarına ev sahipliği yapıyor.

Kuş adam, base jump ve yamaç paraşütü branşlarındaki pilotlar, 20-24 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde izleyenleri heyecanlandıracak gösteriler sunacak.

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