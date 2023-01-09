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Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa'da sahne alacak
Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 10-11 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.
SPOR 09.01.2023, 14:03
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları; erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa'da sahne alacak.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:
|10 Ocak Pazartesi
|Galatasaray HDI Sigorta-PGE Skra (Polonya)
|CEV Kupası Play-Off Turu
|20.00
|10 Ocak Pazartesi
|
Igor Gorgonzola (İtalya)-VakıfBank
|
CEV Şampiyonlar Ligi
|22.00
|11 Ocak Çarşamba
|Ziraat Bankkart-SWD powervolleys Düren (Almanya)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|17.30
|11 Ocak Çarşamba
|
|CEV Şampiyonlar Ligi
|19.00
|11 Ocak Çarşamba
|LKS Commercecon Lodz (Polonya)-Fenerbahçe Opet
|CEV Şampiyonlar Ligi
|20.00
|11 Ocak Çarşamba
|Halkbank-Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya)
|CEV Şampiyonlar Ligi
|20.30
|11 Ocak Çarşamba
|Terville Florange (Fransa)-Türk Hava Yolları
|CEV Kupası Son 16 Turu
|21.30
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Namaz Vakti 09 Ocak 2023
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|17
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Ankaragücü
|17
|19
|12. Giresunspor
|17
|19
|13. Gaziantep FK
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4