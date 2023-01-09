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Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 10-11 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

SPOR 09.01.2023, 14:03
Voleybolda yedi Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlarda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları; erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Avrupa'da sahne alacak.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:

10 Ocak Pazartesi Galatasaray HDI Sigorta-PGE Skra (Polonya) CEV Kupası Play-Off Turu 20.00
10 Ocak Pazartesi

Igor Gorgonzola (İtalya)-VakıfBank

CEV Şampiyonlar Ligi

 22.00
11 Ocak Çarşamba Ziraat Bankkart-SWD powervolleys Düren (Almanya) CEV Şampiyonlar Ligi 17.30
11 Ocak Çarşamba
Eczacıbaşı Dynavit-Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)
CEV Şampiyonlar Ligi 19.00
11 Ocak Çarşamba LKS Commercecon Lodz (Polonya)-Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi 20.00
11 Ocak Çarşamba Halkbank-Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) CEV Şampiyonlar Ligi 20.30
11 Ocak Çarşamba Terville Florange (Fransa)-Türk Hava Yolları CEV Kupası Son 16 Turu 21.30

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