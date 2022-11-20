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Vettel'in F1'deki son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

SPOR 20.11.2022, 18:32
Vettel'in F1'deki son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Max Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 22. mücadelesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde, 58 tur üzerinden yapıldı.

Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışı sonuna kadar kontrol altında götürdü ve sezonun 15'inci, kariyerinin 35. birinciliğine ulaştı. Verstappen böylece kendisine ait bir sezonda en fazla yarış kazanan sürücü rekorunu geliştirdi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, liderin 8.7 saniye arkasında 2'nci, Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 10.1 saniye gerisinde 3. oldu.

Otomobilindeki arıza yüzünden mücadeleyi tamamlayamayan 7 kez F1 şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın (Mercedes takımı), 15 yıldır süren her sezon en az bir yarış kazanma serisi sona erdi.

Vettel son yarışına çıktı

Aston Martin takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, 2007'de adım attığı Formula 1 kariyerindeki son yarışını 10. sırada bitirdi.

35 yaşındaki Vettel, daha önce BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull ve Ferrari takımları adına yarıştığı şampiyonada 122 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, kariyerinde 53 yarış ve 57 pole pozisyonu kazandı.

Vettel, en fazla yarış kazanan sürücüler listesinde Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından 3. sırada yer alıyor.

Vettel ayrıca Hamilton (7), Schumacher (7) ve Juan Manuel Fangio'dan (5) sonra en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar listesinin 4. sırasında bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanları

2022 Formula 1 sezonunda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 454 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 308

3. Sergio Perez (Meksika): 305

4. George Russell (Büyük Britanya): 275

5. Carlos Sainz (İspanya): 246

Takımlar

1. Red Bull: 759

2. Ferrari: 554

3. Mercedes: 515

4. Alpine: 173

5. McLaren: 159

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