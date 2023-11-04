Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano Bisiklet Yarışı start alıyor

Amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, Türkiye'nin gözde tatil noktası Çeşme’de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bisiklet tutkunlarını çocuklar için yedinci kez bir araya getirecek.

Argeus Travel & Events tarafından, Veloturk iş birliği ve Salcano’nun ana sponsorluğunda düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Yarışı; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı’nın destekleri ile Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Organizasyona Toyota Mobilite sponsoru, Pınar Protein, Actifoam, Shimano, PT Academy markaları da ürün ve hizmet sponsoru olarak destek verecek.

Geçtiğimiz yıl Gran Fondo World Tour® takvimine alınarak dünya şampiyonalarına katılmak için puan alınan yarışa; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, İran, KKTC, Kazakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden 829 bisikletçi katılacak.

Organizasyon, 4 Kasım Cumartesi günü geleneksel Veloturk Fun Ride ile Start alacak. EXPO alanı Cumartesi-Pazar günü bisiklet tutkunlarını buluşturacak.

Tüm kayıt gelirleri, Veloturk’ün “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesine aktarılacak

Arda Türkmen, Sarper Günsal, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesi ile bugüne kadar 3 binin üzerinde çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştiren Veloturk, bu hayale ortak olmaya devam edecek.

İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, Veloturk’te hayata dönecek

Şubat ayında Kahramanmaraş merkez üslü depremden büyük derecede etkilenen Hatay’ın İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, 5 sporcusu ile Veloturk Grand Fondo Çeşme by Salcano’da çocuklar için yarışacak. Depremin ilk günü enkazdan sağ kurtulan Serhat Arıoğlu, kısa parkurda pedal basacak.

Yarışta Yunanistan’dan da bir takım yer alacak

Çeşme’de gerçekleşecek yarışa Yunanistan’dan Sakız Adası’ndan da bir takım katılıyor. Podilateschiou Bisiklet Takımı’ndan 10 sporcu, Veloturk Gran Fondo’da çocuklar için koşacak.

110 kilometrelik Salcano parkurunda 8 kategoride 262 bisikletçi start alacak

5 Kasım, Pazar günü saat 08.00’de Çeşme şehir merkezinden başlayacak olan 110 kilometrelik Salcano Parkuru, tekrar Çeşme'ye dönerek son bulacak. Yarış boyunca bisikletçiler toplamda 1498 metre tırmanış gerçekleştirecek. 110 kilometrelik uzun yarışta 8 kategoride 262 bisikletçi start alacak. Pro kategoride 1 bisikletçi yarışacak.

565 bisikletçi 63 kilometrelik Toyota HYBRID parkurunda pedal çevirecek

Bisikletçilerin yoğun ilgi gösterdiği 63 kilometrelik kısa yarış Toyota HYBRID Parkuru ise saat 08:30'da Çeşme şehir merkezinden başlayarak 683m tırmanışın ardından Çeşme şehir merkezinde sona erecek. 16 yaşından 70 yaş üstüne kadar her yaştan bisiklet severi buluşturan yarış, kadın-erkek olarak 11 kategoride gerçekleşecek. Paralimpik kategorisinde Eşpedal Derneği’nden 9 sporcu kısa parkurda yarışa katılacak.

63 kilometrelik kısa yarışta, 564 bisikletçi start alacak. Paralimpik B kategorisinde 9, Paralimpik C kategorisinde 3 bisikletçi kısa parkurda pedal basacak.

829 bisikletçinin 763’ı erkek, 66’sı kadın bisikletçi oldu

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bisiklet severin buluşacağı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano yarışına kayıt yaptıran 829 bisikletçinin 763’ü erkek, 66’sı kadın bisikletçiden oluştu.

Program:

5 Kasım 2023

07:30 - 17:00 Expo - Cumhuriyet Meydanı

08:00 Veloturk Gran Fondo Çeşme Salcano Parkur Start - Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

08:30 Veloturk Gran Fondo Çeşme TOYOTA HYBRID Parkur Start - Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

13:30 Veloturk Gran Fondo Çeşme Ödül Töreni - Cumhuriyet Meydanı