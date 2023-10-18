VakıfBank'a yeni seyahat sponsoru

Kazandığı 12 uluslararası kupa ile Türkiye’nin uluslararası alanda en başarılı takımı unvanına sahip VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ile dünyanın en önde gelen seyahat ürünleri markası Samsonite önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Seyahat severlerin ve gezginlerin tüm ihtiyaçlarına uygun yüksek kaliteli ve çok dayanıklı valiz ve seyahat ürünleri çözümleri sunan Samsonite, Türk voleyboluna kazandırdığı sayısız başarı ve sporcuyla ülkemizin ve dünyanın en başarılı voleybol kulüpleri arasında yer alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın seyahat ürünleri sponsoru oldu. İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında; Samsonite valizleri, seyahat çantaları ve boyun yastıkları VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın sezon boyunca seyahat arkadaşı olacak.

VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen imza törenine Samsonite Türkiye Seyahat Ürünleri A.Ş.’nin ortağı olan DESA’yı temsilen CEO Burak Çelet, Samsonite Türkiye Genel Müdürü Burak Bektaş, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Baş antrenörü Giovanni Guidetti, oyuncular Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş, Sarah van Aalen ve Alexia Karutasu katıldı.

Voleybolda sayısız başarısı bulunan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’na destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Samsonite Türkiye ortağı olan DESA’yı temsilen CEO Burak Çelet, “Samsonite olarak küresel çapta birçok spor kulübünün ve sporcunun destekçisiyiz. Bu alanda attığımız adımlara bir yenisini daha ekliyor, ülkemizin başarılı voleybol takımlarından olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı efsanenin seyahat arkadaşı oluyoruz. Voleybolda 6 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 kez de FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu bulunan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın seyahat ürünleri sponsoru olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kadın voleybolcularımıza sezon boyunca seyahat arkadaşlığı yapacak Samsonite ürünlerinin eşsiz zaferlere de tanık olmasını arzu ediyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Banu Can Schürmann, "Samsonite’a bu anlamlı iş birliği için teşekkür ederiz. Spora verilen desteklerin markalara da olumlu anlamda geri dönüşleri olduğunu görmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Dileriz bu anlaşma uzun yıllar sürecek bir iş birliğinin başlangıcı olur” diye konuştu.