VakıfBank'tan ayrılan Tuğba Şenoğlu, kariyerine Japonya'da devam edecek

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla VakıfBank'a veda eden 24 yaşındaki milli oyuncu, "Evet yıllar içinde ailem olan VakıfBank Spor Kulübü ile ülkemdeki kariyerime nokta değil ama virgül koymanın zamanı geldi. Ülkemizi Avrupa'da, İtalya'da Ebrar canımın içi çok iyi temsil ediyor bir başka kıta Asya'da, Japonya'da bunun sorumluluğunu ben alıyorum." ifadelerini kullandı.

Tuğba Şenoğlu, daha iyi bir dönüş için Sultanlar Ligi'ne veda ettiğini belirterek, "Türk voleybolunun gücünü milli takım olarak dünyaya göstermeye devam ederken, bireysel anlamda da umarım bunu yansıtmaya devam edeceğim. Bu büyük tecrübe için çok heyecanlıyım ama Türk halkının desteği hep arkamda olduğu için bu güç ile kendime çok güveniyorum. Daha iyi bir dönüş için şimdilik Sultanlar Ligi'ne elveda diyorum." değerlendirmesinde bulundu.