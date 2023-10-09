VakıfBank Spor Kulübü, Pakistan Kadın Milli Takımı'nı Ağırlıyor: Gelişim Kampı Devam Ediyor!

VakıfBank Spor Kulübü, Pakistan Kadın Milli Takımı'nı kendi tesislerinde ağırlıyor. Pakistan Milli Takımı, VakıfBank Spor Sarayı'nda Başantrenör Giovanni Guidetti ve yardımcılarının rehberliğindeki gelişim kampına devam ediyor.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, Pakistan Kadın Milli Takımı ile buluştu. FIVB tarafından organize edilen Gelişim Kampı dahlinde 1 Ekim’de Türkiye’ye gelen Pakistan Kadın Milli Takımı, 15 Ekim’e kadar VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk ediliyor.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi ile bir araya gelen Pakistan Milli Takımı oyuncuları İtalyan antrenör yönetiminde VakıfBank Spor Sarayı’nda antrenmanlarına devam ediyor. FIVB Teknik ve Antrenörlük Komisyonu Başkanlığı’nı üstlenen Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleşen organizasyon dahilinde Pakistan’daki kadın voleybolunun güçlenmesi ve karşılıklı bilgi paylaşımı için de çalışmalar yapılıyor.

Gelişim Kampı ve ortak çalışmalar hakkında bilgi veren Giovanni Guidetti, sporun ve voleybolun evrensel bir bütünleştirici gücü olduğunu ve dünyanın her yerinde kadın voleybolunun gelişimi için böylesi dönemsel çalışmaların dahi anlamlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye’ye gelen Pakistan Kadın Milli Takımı’ndaki her bir oyuncunun voleybola olan tutkusundan etkilendiğini belirten Guidetti, “Sporda kupalar kazanmanın yanı sıra köprüler kurmak da önemlidir. Tek bir yerde tek bir kulüpte gelişim göstermek bizi yarına taşımak için yeterli değil. Türkiye’de birçok şehirde ziyaret ettiğim kız çocuklarının voleybol tutkusu bana çok şey öğretti. Benzer şekilde Pakistanlı voleybolcuların gelişimine katkıda bulunmaya çalışırken ben de onlardan bir şeyler öğreniyorum. Türkiye’de VakıfBank tesislerinde bulunmanın onlara verdiği mutluluğu hayatları boyunca hatırlayacaklarına eminim. Bunun bir parçası olmaktan da mutluluk duyuyorum. Böylesi organizasyonların dünya genelinde artması için de elimden geleni yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.