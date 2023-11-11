VakıfBank, Namağlup Devam Ediyor

Vodafone Sultanlar Ligi’nin namağlup lideri VakıfBank, galibiyet serisini sürdürüyor. Ligdeki 8. maçında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’ne konuk olan sarı-siyahlılar, rakibini set vermeden mağlup etti. VakıfBank böylece ligde 8’de 8 yaparken; tüm kulvarlarda bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanmış oldu.

Karşılaşmanın açılış setinde VakıfBank 7 farklı oyuncusundan skor bulurken; 25-19 ile 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-20 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, son seti de 25-21 kazanarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank’ta Ali Frantti 12 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Aleksia Karutasu 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Gabi ve Zehra Güneş 8’er sayı kaydettiği mücadeleyi Bahar Akbay 6 sayıyla tamamladı.

VakıfBank sıradaki maçında CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ikinci maçına çıkacak. Sarı-siyahlılar, 15 Kasım Çarşamba, 18.00’de Jedinstvo Stara Pazova’ya konuk olacak.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ - VAKIFBANK: 0-3

SALON: ASKİ Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Fatih Yayla, Kadir Girente

ÇUKUROVA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Nur Sevil Gökbudak 7, Tagle Angela Leyva 13, Büşra Güneş 1, Samantha Fabris 7, Gergana Dimitrova 8, Hazal Selin Uygur 1, Berin Yıldırım (L), Ceren Önal (L), Ezgi Bektaş 4, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak 1

VAKIFBANK: Sarah Van Aalen 3, Gabi 8, Bahar Akbay 6, Aleksia Karutasu 10, Ali Frantti 12, Zehra Güneş 8, Ayça Aykaç (L), Cansu Özbay, Jordan Thompson 4

SETLER: 19-25, 20-25, 21-25

SET SÜRELERİ: 24’, 28’, 23’