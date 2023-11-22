VakıfBank, ligde 10’da 10 yaptı

Vodafone Sultanlar Ligi’nin namağlup lideri VakıfBank, galibiyet serisini sürdürüyor. Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kaldırarak başlayan sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yaparken; ligdeki 10. maçından da zaferle ayrıldı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda THY’ye konuk olan VakıfBank, büyük bir çekişmeye sahne olan ilk seti 25-23 kazandı. Sarı-siyahlılar ikinci sete güçlü girse de THY rakibini yakalamayı başardı. Set sonunda yine büyük bir heyecan yaşanırken; VakıfBank 27-25’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. 3. set 25-17 THY’nin olurken; son seti 25-23 alan VakıfBank maçı 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Ali Frantti 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Jordan Thompson 15, Gabi 11, Zehra Güneş ise 8 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Giovanni Guidetti: “Son sette az hata yapmamız bize maçı getirdi”

Mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendiren VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. THY çok iyi bir koçu ve harika oyuncuları olan bir takım. Rakibimiz bize karşı baskı hissetmeden sahaya çıkıyor ve bugün de kazanmak için her şeyi yaptılar. İyi oynamadığımız dönemlerde dahi maçta kalmayı başarabildiğimiz ve son sette güçlü oynadığımız için memnunum. Son sette çok az hata yapmamız bize maçı getirdi” şeklinde konuştu.

Jordan Thompson: “Takımımla hiç pes etmediği için gurur duyuyorum”

VakıfBank’ın ABD’li pasör çaprazı Jordan Thompson ise, “Bugün çok zorlu bir maç oldu. Her maçımız kolay geçmiyor. Takımımla hiç pes etmediği için gurur duyuyorum” dedi.

VakıfBank sıradaki maçında Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak. VakıfBank – Fenerbahçe Opet derbisi 24 Kasım Cuma 19.00’da başlayacak.

THY - VAKIFBANK: 1-3

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erol Akbulut, Onur Coşkun

THY: Sıla Çalışkan 2, Julia Bergmann 14, Dicle Nur Babat 9, Kiera Van Ryk 20, Anthi Vasilontanaki 24, Kübra Akman 6, Melis Yılmaz (L), Macris Carneiro, Şeyma Ercan, Neriman Özsoy 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 11, Bahar Akbay 6, Jordan Thompson 15, Ali Frantti 16, Zehra Güneş 8, Ayça Aykaç (L), Saran Van Aalen, Aleksia Karutasu 2, Bianka Busa 1,

SETLER: 23-25, 25-27, 25-17, 23-25

SET SÜRELERİ: 27’, 34’, 27’, 29’