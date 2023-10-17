VakıfBank kazanmaya devam ediyor

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2023-2024 sezonunda ikinci maçını da kazandı. İlk hafta maçında Karayolları’nı yenen sarı-siyahlılar, Beşiktaş Ayos deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndü.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’ndaki mücadelenin ilk setinde rahat bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-17’lik skorla öne geçti. İkinci sete ev sahibi ekip hızlı bir giriş yapsa da rakibini yakalayan sarı-siyahlılar, setin ikinci bölümünde kontrolü ele geçirdi ve 25-20’lik set skoru ile maçı 2-0’a getirdi. 3. set 25-20, 4. set 26-24 Beşiktaş Ayos’un olurken; VakıfBank final setini 15-9 alarak maçı kazandı.

VakıfBank’ta Aleksia Karutasu 25 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; Gabi 19, Zehra Güneş 14, Chiaka Ogbogu ise 12 sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank sıradaki maçında 21 Ekim Cumartesi günü 14.00’te Galatasaray Daikin’i ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ AYOS - VAKIFBANK: 2-3

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Ebru Kaya, Uğur Ateş

BEŞİKTAŞ AYOS: Çağla Akın 7, Wilma Salas Rosell 3, Bengisu Aygün 3, Canzian Brakocevic 14, Victoria Demidova 27, Bahar Toksoy Guidetti 6, Duru Aksu (L), Gizem Güreşen (L), Fulden Ural 6, Ekaterina Emifova

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 12, Sarah Van Aalen 4, Gabi 19, Zehra Güneş 14, Aleksia Karutasu 25, İdil Naz Başcan 3, Ayça Aykaç (L), Ali Frantti 5, Cansu Özbay 1,

SETLER: 17-25, 20-25, 25-20, 26-24, 9-15

SET SÜRELERİ: 23’, 25’, 26’, 30’, 15’