VakıfBank kazanmaya devam ediyor

Yeni sezona AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası zaferi ile başlayan ve Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki tüm maçlarını da kazanmayı başaran VakıfBank, galibiyet serisini sürdürüyor. Sarı-siyahılar, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’a konuk olduğu mücadeleyi 3-1 kazanarak ligde 5’te 5 yaptı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk setini 26-24 kazanan VakıfBank, ikinci setin de son bölümünü iyi oynadı ve 25-22’lik skorla maçı 2-0’a getirdi. Üçüncü set aynı skorla ev sahibinin olurken; son seti 25-20 kazanan VakıfBank maçı da 3-1 almayı başardı.

VakıfBank kaptanı Gabi 24 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Zehra Güneş 15, Aleksia Karutasu 12, Jordan Thompson ise 8 sayı kaydetti.

VakıfBank sıradaki karşılaşmasında 31 Ekim Salı 14.00’te, Nilüfer Belediyespor’u ağırlayacak.

MURATPAŞA BELEDİYESİ SİGORTA SHOP - VAKIFBANK: 1-3

SALON: Süleyman Evcilmen Spor Salonu

HAKEMLER: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma

MURATPAŞA BELEDİYESİ SİGORTA SHOP: Aslıhan Kılıç 3, White Micaya 11, Ceren Karagöl 8, Stephanie Samedy 19, Marina Markova 19, Hande Korkut 6, Derya Çayırgan (L), Buket Yılmaz

VAKIFBANK: Zehra Güneş 15, Sarah Van Aalen, Gabi 24, Bahar Akbay 4, Aleksia Karutasu 12, Bianka Busa 2, Aylin Acar, Cansu Özbay, Jordan Thompson 8, Chiaka Ogbogu 5, İdil Naz Başcan 1

SETLER: 24-26, 22-25, 25-22, 20-25

SET SÜRELERİ: 28’, 30’, 29’, 24’