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VakıfBank, Galatasaray Daikin’e set vermedi

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VakıfBank, Galatasaray Daikin’e set vermedi
​​​​​​​VakıfBank, Vodafone Sultanlar 3. hafta mücadelesinde Galatasaray Daikin’i ağırladı. Sarı-siyahlılar mücadeleyi set vermeden kazanarak ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde 3. maçını da kazandı. Sarı-siyahlılar, Galatasaray Daikin’i ağırladığı mücadeleden set vermeden galip ayrılmayı başardı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye güçlü bir giriş yapan VakıfBank, set boyunca üstünlüğünü koruyarak 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de vites düşürmeyen sarı-siyahlılar, seti 25-15 alarak maçı 2-0’a getirdi. Son set çekişmeli başlasa da VakıfBank yine ağırlığını koymayı başardı ve seti 25-16, maçı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Gabi 11 sayıyla günün en skorer ismi olurken; Zehra Güneş, Jordan Thompson ve Bianca Busa 9, Bahar Akbay ise 8 sayı kaydetti.

Bahar Akbay: “Bugün çok iyi odaklandık”

VakıfBank orta oyuncusu Bahar Akbay karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bugünkü maça çok odaklanarak başladık ve maç boyunca odağımızı koruduk. 3-0 kazandığımız için mutluyum. Savunmada ve bloklarda çok güçlüydük. Takımımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

VakıfBank sıradaki karşılaşmasında 25 Ekim Çarşamba Eczacıbaşı Dynavit’i ağırlayacak. VakıfBank – Eczacıbaşı Dynavit derbisi 19.00’da başlayacak.

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VAKIFBANK – GALATASARAY DAIKIN: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özpar, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Bianka Busa 9, Bahar Akbay 8, Jordan Thompson 9, Gabi 11, Zehra Güneş 9, Ayça Aykaç (L), İdil Naz Başcan 1, Aleksia Karutasu 5, Sarah Van Aalen 1

GALATASARAY DAIKIN: İlkin Aydın 8, Fatma Beyaz 1, Danielle Cuttino 6, Logan Eggelstone 9, Ayçin Akyol 5, Kanami Tashiro 1, Bihter Dumanoğlu

SETLER: 25-12, 25-15, 25-16

SET SÜRELERİ: 19’, 20’, 20’

Kaynak:Haber Kaynağı

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